Ивлееву обвинили в дискредитации ВС РФ и осуждении СВО: как ее накажут

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Анастасия Ивлеева

На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России. Что об этом известно, какое наказание грозит телеведущей?

Что известно об иске к Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ

Тверской суд Москвы 16 апреля зарегистрировал административный протокол, составленный на Анастасию Ивлееву. Дата его рассмотрения пока не назначена. Как уточняет ТАСС, акт в отношении блогера был составлен сотрудниками МВД.

«В Тверской районный суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении Ивлеевой А. В., которая обвиняется сотрудниками МВД России по Тверскому району Москвы в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ», — сообщил представитель суда.

По данным Telegram-канала SHOT, протокол был составлен из-за постов Ивлеевой в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

«Протокол о дискредитации ВС РФ против Ивлеевой составили из-за ее постов от 24 февраля и 1 марта 2022 года в запрещенной „инсте“, которые были „переопубликованы“. В двух своих публикациях она высказывалась против проведения СВО и призывала Россию остановиться. После „голой вечеринки“ в конце 2023 года блогерша скрыла их, но через несколько дней вернула в ленту», — говорится в сообщении канала.

Какое наказание может грозить Ивлеевой

Юрист, правозащитник Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru сообщил, что Анастасия Ивлеева ограничится административным штрафом за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По его словам, более строго наказания по соответствующей статье не предусмотрено.

«Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, в отношении Ивлеевой возможен только административный штраф от 30 до 50 тыс руб. Более строгого наказания не предусмотрено», — отметил Салкин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Как Ивлеева может спасти свою репутацию

Телекритик Александр Горбунов заявил NEWS.ru, что Анастасия Ивлеева очень творческий человек и на ней не нужно ставить крест. По его мнению, проект о помощи детям и животным поможет вернуть девушке былую популярность и любовь россиян, потому что «людям нужно давать второй шанс, а не „забивать“ человека в комментариях».

«Я не думаю, что на таких людях как Ивлеева стоит ставить крест, она постоянно креативит, пусть и не всегда удачно. Думаю, она еще ни раз удивит нас своими проектами. Девушка много раз извинилась перед всеми за „голую вечеринку“, это было искренне. Ей нужно создать проект, который будет направлен на созидание, помощь детям или животных. Я бы на ее месте точно избрал какую-то такую сферу деятельности», — объяснил Горбунов.

Что говорила Ивлеева об СВО после «голой» вечеринки

Анастасия Ивлеева после скандала из-за организации «голой» вечеринки не комментировала спецоперацию, но принесла в соцсетях свои соболезнования после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород 30 декабря 2023 года и после обстрела Донецка 21 января текущего года.

Telegram-канал BRIEF со ссылкой на информированные источники сообщал, что после скандала с «голой» вечеринкой Анастасия Ивлеева могла планировать поездку в ДНР. По данным канала, визит предполагался гуманитарного характера, во время которого телеведущая могла заехать в детские дома и больницы, пообщаться с молодежью и пострадавшими местными жителями.

При этом продюсер Павел Рудченко предположил в разговоре с NEWS.ru, что блогер Анастасия Ивлеева «затаится на время» и не станет посещать зону СВО. По его словам, публичные появления знаменитости, тем более в районах боевых действий, были «поставлены на стоп».

«Пока будет на стопе, тем более с публичными появлениями в зоне СВО. Пока она (Ивлеева. — NEWS.ru) затаится на время. Последние события показали ее праздный образ жизни. Праздность и серьезные боевые действия несовместимы», — сказал Рудченко.

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