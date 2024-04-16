Стало известно, что грозит Ивлеевой за дискредитацию ВС РФ Юрист Салкин: Ивлеевой грозит штраф до 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева ограничится административным штрафом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, более строго наказания по соответствующей статье не предусмотрено. Дело в отношении блогера зарегистрировано в Тверском суде Москвы.

Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, в отношении Ивлеевой возможен только административный штраф от 30 до 50 тыс руб. Более строгого наказания не предусмотрено, — отметил Салкин.

Ранее Ивлеева подала иск в отношении оренбургского ИП Ботниковой Людмилы Леонидовны, которая поставляет картошку для чипсов под принадлежащим блогеру брендом Easy Peasy. Она обвинила предпринимателя в поставках некачественного сырья и потребовала заплатить компенсацию размером 622 тысячи рублей. Что именно не устроило Ивлееву в сырье, неизвестно.

Telegram-канал SHOT сообщил, что на бизнес-партнера Ивлеевой Александра Пичугина подали в суд руководители его фирмы. Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно вывел из компании более 1 млн рублей. Летом прошлого года руководство фирмы подало иск в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 млн рублей за то, что он присвоил себе полученные на рекламу деньги.