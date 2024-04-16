Блогер Анастасия Ивлеева ограничится административным штрафом за дискредитацию Вооруженных сил РФ, рассказал NEWS.ru юрист, правозащитник Михаил Салкин. По его словам, более строго наказания по соответствующей статье не предусмотрено. Дело в отношении блогера зарегистрировано в Тверском суде Москвы.
Согласно статье 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, в отношении Ивлеевой возможен только административный штраф от 30 до 50 тыс руб. Более строгого наказания не предусмотрено, — отметил Салкин.
Ранее Ивлеева подала иск в отношении оренбургского ИП Ботниковой Людмилы Леонидовны, которая поставляет картошку для чипсов под принадлежащим блогеру брендом Easy Peasy. Она обвинила предпринимателя в поставках некачественного сырья и потребовала заплатить компенсацию размером 622 тысячи рублей. Что именно не устроило Ивлееву в сырье, неизвестно.
Telegram-канал SHOT сообщил, что на бизнес-партнера Ивлеевой Александра Пичугина подали в суд руководители его фирмы. Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно вывел из компании более 1 млн рублей. Летом прошлого года руководство фирмы подало иск в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 млн рублей за то, что он присвоил себе полученные на рекламу деньги.