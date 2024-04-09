Бизнес-партнера Ивлеевой могут признать банкротом SHOT: партнера Ивлеевой по бизнесу Пичугина потребовали признать банкротом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщил, что на основателя «Масло медиа» Александра Пичугина, который является бизнес-партнером блогера Анастасии Ивлеевой, подали в суд руководители его фирмы. По его информации, предпринимателя обвиняют в том, что он незаконно вывел из компании более 1 млн рублей.

Как передает канал, летом 2023 года руководство «Масло медиа» подало иск в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 млн рублей за то, что он присвоил себе полученные на рекламу деньги. SHOT пишет, что бизнесмен отверг все обвинения, но суд проиграл. По данным канала, теперь руководители компании потребовали признать Пичугина банкротом и заявили, что он до сих пор не выплатил деньги по прошлому иску.

Ранее Ивлеева подала в иск против оренбургского ИП Ботниковой Людмилы Леонидовны, которая поставляет картошку для чипсов под принадлежащим блогеру брендом Easy Peasy. Она обвинила женщину в поставках некачественного сырья и потребовала с нее компенсацию в размере 622 тысяч рублей. Другие подробности иска неизвестны.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания ранее отсудила 100 тысяч рублей у швейной фабрики из Калуги. Поводом для иска стало плохое качество одежды для новой коллекции девушки. Маликова сделала заказ и внесла предоплату на пошив блуз и платьев, однако оказалась недовольна результатом. Она отказалась платить оставшуюся сумму в размере 117 тысяч рублей.