Ивлеева потребовала 622 тысячи рублей за некачественную картошку для чипсов Ивлеева подала в суд на поставщика картошки для чипсов под своим брендом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева подала иск в отношении оренбургского ИП Ботниковой Людмилы Леонидовны, которая поставляет картошку для чипсов под принадлежащим Ивлеевой брендом Easy Peasy, сообщает Telegram-канал Mash. Ивлеева обвинила Ботникову в поставках некачественного сырья и потребовала заплатить компенсацию в размере 622 тысяч рублей.

Что конкретно не устроило владелицу ООО «Коленки Пчелы», неизвестно. Поставщик также не стала комментировать ситуацию.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. Ивлеевой принадлежат 45% акций бренда. Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

До этого сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Звезда потребовала с предприятия 4,6 млн рублей.