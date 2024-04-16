Телекритик предложил Ивлеевой единственный вариант спасти репутацию Телекритик Горбунов: Ивлеевой нужно создать проект о помощи детям и животным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева — очень творческий человек, на ней не нужно ставить крест, рассказал NEWS.ru телекритик Александр Горбунов. По его мнению, проект о помощи детям и животным поможет вернуть девушке былую популярность и любовь россиян.

У Насти очень непростая судьба, ее дальнейшая карьера зависит только от нее самой. Она творческий человек и как бы ни было сложно, всегда можно найти ту нишу, в которой можно что-то создавать во благо. Я не думаю, что на таких людях как Ивлеева стоит ставить крест, она постоянно креативит, пусть и не всегда удачно. Думаю, она еще ни раз удивит нас своими проектами. Девушка много раз извинилась перед всеми за «голую вечеринку», это было искренне. Ей нужно создать проект, который будет направлен на созидание, помощь детям или животных. Я бы на ее месте точно избрал какую-то такую сферу деятельности, — сказал Горбунов.

По мнению телекритика, если Анастасия Ивлеева будет искренне заниматься благотворительностью, это найдет отклик у людей. И новости о «голой вечеринке» со временем окончательно забудутся, считает эксперт.

О человеке всегда судят по его делам, не может один поступок перечеркнуть абсолютно все. Нужно давать людям второй шанс, принимать извинения, а не «забивать» человека в комментариях, делая ему еще больнее, — добавил Горбунов.

Ранее стало известно, что на блогера Анастасию Ивлееву составили протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно данным, Ивлеевой грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.