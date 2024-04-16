Ивлеевой грозит штраф за дискредитацию российской армии Суд составил протокол о дискредитации ВС России в отношении Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

На блогера Анастасию Ивлееву составили протокол по статье за дискредитацию Вооруженных сил России, говорится на портале судов общей юрисдикции Москвы. Дело было зарегистрировано в Тверском суде столицы. Согласно указанной статье, Ивлеевой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Статья КоАП РФ: ст. 20.3.3, Ч. 1. Текущее состояние: зарегистрировано, 16.04.2024, — сказано в картотеке.

Ранее Ивлеева подала иск в отношении оренбургского ИП Ботниковой Людмилы Леонидовны, которая поставляет картошку для чипсов под принадлежащим блогеру брендом Easy Peasy. Она обвинила предпринимателя в поставках некачественного сырья и потребовала заплатить компенсацию размером 622 тысячи рублей. Что именно не устроило Ивлееву в сырье, неизвестно.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что на бизнес-партнера Ивлеевой Александра Пичугина подали в суд руководители его фирмы. Бизнесмена обвинили в том, что он незаконно вывел из компании более 1 млн рублей. Летом прошлого года руководство фирмы подало иск в Арбитражный суд Москвы и потребовало взыскать с Пичугина почти 1,1 млн рублей за то, что он присвоил себе полученные на рекламу деньги.