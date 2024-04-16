Кошки на СВО, жалось к Пугачевой, инфаркт: как сейчас живет Юрий Куклачев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев обрел мировую известность, основав Театр кошек. Чем сейчас занимается дрессировщик, что известно о его состоянии после инфаркта?

Что известно о состоянии здоровья Куклачева

Юрий Куклачев был госпитализирован во время празднования своего 75-летия в московском «Вегас Сити Холле». Как сообщил гендиректор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный, у дрессировщика произошел инфаркт.

На вторые сутки после госпитализации Куклачев вышел на связь с общественностью и сообщил, что врачи провели ему операцию на сердце, в ходе которой установили пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

«Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить», — заявил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным Telegram-канала SHOT, Куклачев на настоящий момент остается в реанимации, большую часть времени лежит и изредка привстает, чтобы поесть. Как сообщает источник, артиста планируют перевести в обычную палату к выходным.

«За артистом круглые сутки наблюдают врачи. Сам он, несмотря на тяжелое состояние, горит идеями и думает о будущих спектаклях. Сейчас Куклачев очень хочет дать интервью, чтобы рассказать журналистам подробности случившегося, однако пока врачи запрещают ему какие-либо контакты с посторонними», — говорится в сообщении канала.

Что Куклачев говорил про СВО

Юрий Куклачев считает, что теракт в «Крокус Сити Холле» наглядно показал, с кем Россия борется во время СВО.

«Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Мы еще жестче должны с ними разговаривать, не щадить. Они собираются ракеты дальнобойные давать? Те, кто даст — преступники. Значит, их тоже надо бомбить», — заявил он MK.RU.

Дрессировщик также рассказал KP.RU, что поддерживает «участие» в СВО кошек, которые живут в окопах и ловят мышей. Он напомнил, что благодаря животным удалось защитить продукты от грызунов после снятия блокады Ленинграда.

«Вот сейчас опять окопы, опять мыши… И только кошки могут от этого спасать. Кошка и в прошлом спасла человечество. Спасет и теперь», — считает Куклачев.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что Куклачев говорил про Пугачеву

Юрий Куклачев считает народную артистку СССР Аллу Пугачеву звездой и целым поколением. У него вызывает сожаление тот факт, что на певицу «все налетают и грызут».

«Для меня Алла Борисовна — она звезда. Она действительно поколение. Так что, как я вам скажу, я не хочу никогда обидеть художника, это его мнение, его выбор. На него все налетают, все грызут, кусают. Мне просто жалко художника», — объяснил дрессировщик.

Артист предпочитает в ситуации с Примадонной придерживаться нейтралитета — никого не осуждать и не обсуждать. Куклачев также напомнил, что Пугачева спела для него песню, написанную Игорем Николаевым после спектакля «Цирк в моем багаже».

Чем занимается Юрий Куклачев

Юрий Куклачев остается главой Театра кошек в Москве. У него трое детей. Все они работают с отцом в театре. Сыновья стали дрессировщиками и выступают отдельно. Дочь работает худруком.

Народный артист живет в Москве — на юге Строгино, в Троице-Лыково. Рядом с его трехэтажным домом построена стеклянная веранда, где живет около 15 кошек. Дрессировщик говорил, что пенсии ему хватает только на бензин. По словам Куклачева, клоуны «не могут уйти на заслуженный отдых и работают до 85 лет». На продукты, корм для животных и прочие расходы он зарабатывает самостоятельно.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

У артиста на май и июнь запланированы гастроли по городам России. Как сообщил NEWS.ru сын дрессировщика Дмитрий Куклачев, шоу построены таким образом, что могут пройти без участия народного артиста.

Читайте также:

Жизнь в Германии, дочь в США, реакция на СВО: куда пропала Татьяна Друбич

Украина, пост об СВО, дочь в Корее: как сейчас живет Дарья Повереннова

«Я — игроман со стажем»: как сейчас живет актер Дмитрий Паламарчук