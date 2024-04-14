«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта Куклачев рассказал, что ему поставили пять стентов во время операции на сердце

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Клоун и дрессировщик Юрий Куклачев, у которого произошел обширный инфаркт, впервые вышел на связь, передает ТАСС. Народный артист РСФСР рассказал агентству, что врачи провели ему операцию на сердце, в ходе которой установили пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.

Пять стентов он (врач. — NEWS.ru) поставил. Если приживутся, пять лет можно быть спокойным. Правда, было очень сложно, больно. Но главное — я нужен еще России, и Господь мне дает пожить, — сказал он.

Куклачев отметил, что в «Вегас Сити Холле», где проходило его юбилейное шоу, дежурила бригада скорой помощи. По его словам, благодаря этому врачи успели вовремя среагировать.

Ранее сын Куклачева Дмитрий сообщил, что его отец пошел на поправку. Он отметил, что в состоянии артиста наблюдается положительная динамика, но ему пока нельзя разговаривать.

Представитель Куклачева Ольга Кардокене до этого заявила, что народного артиста РСФСР могут перевести из реанимации в обычную палату уже в это воскресенье, 14 апреля. По ее словам, для этого состояние дрессировщика должно быть стабильным. В ближайшие дни персонал больницы будет наблюдать за состоянием Куклачева.

Юрия Куклачева госпитализировали 12 апреля после выступления во время празднования его юбилея в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщик попросил стул, его поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов).