Сын Куклачева раскрыл судьбу будущих концертов после госпитализации отца Сын Куклачева: предстоящие концерты «Жемчужная нить жизни» состоятся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Куклачев

Предстоящие концерты госпитализированного Юрия Куклачева «Жемчужная нить жизни», запланированные на 13 и 14 апреля, состоятся, даже если артист не сможет на них присутствовать, заявил NEWS.ru сын дрессировщика Дмитрий. По его словам, шоу выстроено так, что будет работать и без знаменитого клоуна.

Предстоящие концерты состоятся, даже если Юрий Дмитриевич не сможет принять участие. Шоу поставлено таким образом, что оно может работать и без него, — отметил Дмитрий.

О госпитализации дрессировщика с бенефиса «Жемчужная нить жизни», приуроченного к 75-летию артиста, стало известно в 20:30 по московскому времени. Празднование проходило в московском «Вегас Сити Холле». Дрессировщик кошек почувствовал себя нехорошо после выступления на сцене.

Сообщается, что Куклачев почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался. Артиста увезли на скорой помощи, предварительно, медики поставили ему уколы. Помимо этого, в разгар шумихи сбежала любимая кошка артиста, питомицу до сих пор не могут поймать.