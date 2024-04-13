Инфаркт у Юрия Куклачева: последние новости, в каком состоянии артист

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Куклачев

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что народному артисту России Юрию Куклачеву диагностировали обширный инфаркт. Что об этом известно, в каком сейчас состоянии Куклачев, какие последние новости о здоровье артиста?

Что случилось с Куклачевым

О госпитализации дрессировщика кошек стало известно вечером 12 апреля. В этот день артист праздновал свой 75-летний юбилей в московском «Вегас Сити Холле». Как уточнял Куклачев, все вырученные от этого выступления средства будут направлены на помощь семьям погибших и пострадавших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта.

Сообщалось, что артист почувствовал себя плохо еще во время общения с прессой. Он попросил стул, и сквозь грим было заметно, что артист сильно побледнел. В этот момент дрессировщика поддерживал певец SHAMAN (Ярослав Дронов) — Куклачев за него держался.

По информации Telegram-канала Mash, за несколько минут до госпитализации Куклачев крутил педали велосипеда и показывал дрессированных кошек. Потом артисту резко стало плохо.

Дрессировщика увезли на скорой помощи, предварительно медики поставили ему уколы. Помимо этого, в разгар шумихи сбежала любимая кошка артиста, питомицу не могли поймать.

Сын Куклачева Дмитрий рассказывал NEWS.ru, что дрессировщик был госпитализирован в конце первого отделения своего бенефиса из-за переутомления. По его словам, никакой травмы не было. Куклачев выдал «все, что хотел», и почувствовал себя плохо, сейчас он находится в больнице, сообщал наследник артиста.

«Травмы не было, просто переусердствовал. Выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо, поэтому в конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь. Сейчас он в больнице», — заявил Куклачев-младший вечером 12 апреля.

Сын дрессировщика уточнил, что первым заметил ухудшение состояния отца. Он вызвал скорую помощь после того, как артист сообщил ему о неприятном чувстве в груди. За 15 минут антракта пришлось полностью переделать второе отделение, чтобы зритель не пострадал от сложившихся обстоятельств, добавил сын Куклачева.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юрий Куклачев

У Куклачева инфаркт?

Вечером 12 апреля генеральный директор Большого московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный сообщил, что у Куклачева, по предварительной информации, произошел инфаркт. Утром 13 апреля Запашный подтвердил эту информацию, отметив, что дрессировщику была проведена операция, которая длилась более трех часов. Сейчас Куклачев находится в тяжелом стабильном состоянии.

«Юрий Куклачев находится в тяжелом, но стабильном состоянии! Ночью была проведена операция, которая шла больше трех часов. Обширный инфаркт», — написал Запашный в своем Telegram-канале.

Данные об обширном инфаркте у Куклачева подтвердил и его сын Дмитрий. По его словам, состояние дрессировщика стабильно-тяжелое.

«Сейчас прошла операция, состояние стабильно-тяжелое. Молимся за его здоровье», — рассказал Дмитрий РЕН ТВ, добавив, что пока врачи не дают никаких прогнозов.

Состоятся ли предстоящие концерты Куклачева

Предстоящие выступления Куклачева «Жемчужная нить жизни», запланированные на 13 и 14 апреля, состоятся, даже если артист не сможет на них присутствовать, заявил вечером 12 апреля NEWS.ru сын дрессировщика.

«Предстоящие концерты состоятся, даже если Юрий Дмитриевич не сможет принять участия. Шоу поставлено таким образом, что оно может работать и без него», — отметил Дмитрий.

Утром 13 апреля сын Куклачева подтвердил, что на предстоящих концертах будут выступать дети дрессировщика. Он отметил, что отцу сейчас очень нужна поддержка.

«Мы постараемся сделать все, чтобы зритель был доволен, сейчас отцу нужна поддержка всех нас», — сказал Дмитрий в беседе с Telegram-каналом SHOT.

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