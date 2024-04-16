Жизнь в Германии, дочь в США, реакция на СВО: куда пропала Татьяна Друбич

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Друбич

Актриса Татьяна Друбич известна по ролям в фильмах «Сто дней после детства», «Асса», «Десять негритят». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Татьяна Друбич

Татьяна Друбич родилась 7 июня 1960 года в Москве. Она окончила медицинский стоматологический институт имени Н. А. Семашко. По профессии «врач-эндокринолог» она проработала несколько лет в московской поликлинике.

В кино Друбич впервые снялась в 12 лет в фильме «Пятнадцатая весна». Еще через два года она появилась в картине «Сто дней после детства», за которую была удостоена приза «Серебряный медведь» на Берлинском кинофестивале. Также популярностью пользовались ленты с актрисой «Десять негритят», «Асса», «Храни меня, мой талисман», «Анна Каренина», «Последняя сказка Риты».

Татьяна Друбич занимается благотворительностью, она сопредседатель попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Актриса говорила, что основная функция ее должности по большому счету наблюдательная, но она старается участвовать во всех мероприятиях, в которых успевает.

Фото: Russian Look/Global Look Press/Global Look Press Татьяна Друбич, 1983 год

Что известно о личной жизни Татьяны Друбич

Татьяна Друбич была замужем за кинорежиссером Сергеем Соловьевым. Они прожили в браке с 1983 по 1989 год. После развода сохранили отношения.

«Мы с Таней вовсе не разведены. Просто это у нас форма брака такая. Подумаешь, свои закорючки в документе о разводе поставили! Это не мешает нам любить друг друга и быть вместе», — говорил режиссер.

В этом браке родилась дочь Анна. Она пианистка, обучалась игре на фортепиано в Мюнхене, сотрудничала с оркестрами KREMLIN, «Виртуозы Москвы» и «Зальцбургер Моцартеум».

В 2013 году наследница Друбич переехала в Америку и с того момента живет в Лос-Анджелесе. Сейчас практически не выступает, работает композитором и пишет музыку для фильмов.

По данным СМИ, у Татьяны Друбич также есть вторая дочь Мария, рожденная после официального развода. Актриса не афишировала подробностей личной жизни и не раскрывала имени отца наследницы. По предположению прессы, им является Сергей Соловьев.

Как Татьяна Друбич отреагировала на СВО

Татьяна Друбич не делала публичных заявлений насчет спецоперации, однако, как пишет журнал Spletnik, она подписалась под заявлением хосписа «Вера» об СВО.

«Мы уверены, что приближать и множить смерти войной нельзя. Мы против войны и кровопролития. Некоторые болезни пока действительно нельзя вылечить — в отличие от войны, которую можно остановить. Мы поддерживаем всех, чьи близкие сейчас находятся в зоне риска», — говорилось в публикации.

На настоящий момент в социальных сетях фонда соответствующий пост отсутствует.

Несколько лет назад Татьяна Друбич дала интервью писателю Дмитрию Быкову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором призналась, что постаралась выстроить свою жизнь так, чтобы зависеть от политики как можно меньше.

«Я боюсь только одного — что в один прекрасный день меня заставят сдать загранпаспорт. Все мы задавали себе этот вопрос: ехать — не ехать... Я ответила так: надо зарабатывать здесь как можно больше, чтобы ездить туда как можно чаще», — говорила она.

Чем сейчас занимается Татьяна Друбич

Татьяна Друбич на настоящий момент является членом управляющего совета фонда «Вера». По данным СМИ, после начала спецоперации артистка переехала жить в Германию.

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