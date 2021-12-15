«Позвонила за час до смерти»: помощник рассказал о звонке экс-жены Соловьёв

Помощник режиссёра Сергея Соловьёва рассказал подробности о последнем дне жизни режиссёра. В тот день с режиссёром была сиделка, Соловьёв чувствовал себя хорошо, сообщает KP.RU.

А буквально за час до смерти кинодеятеля ему позвонила бывшая жена Татьяна Друбич и сообщила, что едет к экс-супругу.

Просто все случилось внезапно. В этот день, 13 декабря, он чувствовал себя неплохо и ничто не предвещало его скорый уход. Он шутил, улыбался. Ему позвонила Татьяна Друбич. Сказала: «Я еду к тебе», — рассказал помощник.

На самом деле Друбич часто навещала режиссёра. Но в тот роковой день он ответил бывшей жене, что с ним всё хорошо и приезжать не нужно. Буквально через час Соловьёва уже не стало.

Создатель знаменитой «Ассы» стал задыхаться, сиделка вызвала скорую, но приехавшие медики ничем уже помочь не смогли. Скорее всего, у режиссёра случился инфаркт.

Татьяна Друбич была третьей женой Сергея Соловьёва. По слухам, роман с ней он закрутил, когда актрисе было всего 14 лет.

Сегодня, 16 декабря, в Церкви Иоанна Богослова, где со вчерашнего веера идёт заупокойная служба, состоится отпевание Сергея Соловьёва, а после этого — похороны. Хоронить режиссёра будут на Троекуровском кладбище.

Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким умершего режиссёра, сценариста народного артиста РФ Сергея Соловьёва. Глава государства заявил, что добрая память о столь ярком, неординарном человеке и настоящем мастере навсегда сохранится в сердцах почитателей его дарования.