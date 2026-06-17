Умерла Самара Морган из «Звонка»

Американская актриса Дэйви Чейз, которая снималась в фильме «Звонок», умерла в возрасте 35 лет, сообщил телеканал Fox 5. В начале июня артистку госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса в состоянии сильного истощения после менингита и инфекции крови.

Широкую известность Чейз получила еще в детском возрасте благодаря озвучке Лило в анимационном фильме и сериале «Лило и Стич». Также она подарила голос Тихиро Огино в американском дубляже культовой ленты «Унесенные призраками».

Для многих зрителей актриса прежде всего запомнилась по роли Самары Морган в фильме ужасов «Звонок». В этой картине она сыграла девочку-призрака, ставшую одним из самых узнаваемых персонажей жанра.

Ранее ушла из жизни американская актриса Энн Шедин, известная своей ролью Кейт Тэннер в сериале «Альф». Ей было 77 лет. Шедин обрела популярность благодаря своим ролям в том числе в сериалах «Саймон и Саймон» (1981) и «Критическое положение» (1972).

До этого актриса Татьяна Плетнева скончалась на 49-м году жизни. Данных о причине смерти на момент публикации не поступало. Артистка родилась 22 июля 1977 года в Воткинске и за годы карьеры снялась более чем в 180 картинах.