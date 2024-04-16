Пугачева, травля из-за СВО, смерть мужа: где сейчас певица Анне Вески

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Анне Вески

Советская и эстонская певица Анне Вески прославилась в 1980-е. Наиболее известные ее композиции — «Позади крутой поворот», «Остров любви», «Самба с Марадоной». Как сейчас складывается жизнь и карьера артистки?

Чем известна Анне Вески

Исполнительница родилась 27 февраля 1956 года в эстонском городке Рапла. Она окончила музыкальную школу и Таллинский политехнический институт. Первое время после получения диплома артистка работала на заводе, а затем стала выступать с ансамблем «Мобиле».

Анне Вески обрела известность в 1980 году благодаря исполнению хита «Королева розового сада». Затем она выпустила композиции «Позади крутой поворот» и «Листья ушедшего лета». На них были записаны музыкальные клипы, которые крутили по центральному телевидению. Исполнительница регулярно давала концерты в России и входила в число лучших певиц различных хит-парадов, ее композиции становились «Песней года».

С 1978 по 2013 год Вески выпустила 29 дисков с треками на двух языках — эстонском и русском. Она также принимала участие в российских телепрограммах, в частности в 2007 году участвовала в шоу «Ты — суперстар!».

Что известно о личной жизни Вески

Первым супругом певицы был поэт-песенник Яак Вески. В этом браке родилась дочь Керли Вески. С 2004 по 2007 год она работала консулом Эстонии в Москве. На настоящий момент является директором юридического отдела Министерства иностранных дел республики. Она участвовала в подготовке национального закона по использованию замороженных российских активов в интересах Украины. Вдобавок Керли Вески в социальной сети Х (бывший Twitter) делится постами, направленными на поддержку украинской стороны.

Вторым мужем певицы стал ее администратор Бенно Бельчиков. Они прожили вместе до самой его смерти в марте 2022 года.

Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press Анне Вески

Какие известны скандалы с Анне Вески после начала СВО

В конце 2022 года Анне Вески объявила о концертах в Европе и оказалась в центре скандала из-за того, что отметила на афише, что является заслуженной артисткой республики, входившей в состав СССР.

После начала спецоперации Анне Вески не приезжала в Россию, однако не отказалась от исполнения песен на русском языке. Так, в феврале текущего года на концерте в Нарве она исполнила песню «Позади крутой поворот», однако, после того как запись ее выступления оказалась в Сети, певицу раскритиковали жители Эстонии и Украины за русскоязычные хиты.

По словам продюсера Сергея Лаврова, исполнительница перестала гастролировать по России из-за невостребованности, а не из-за СВО.

«Анне Вески в России в последние годы не была востребована: выступала лишь в сборных концертах, наподобие „Дискотеки 80-х“. Она — неконфликтная. Я лично ни разу не слышал, чтобы она плохо отзывалась о россиянах. Но так получилось, что народ на нее у нас особо не ходил», — сказал он MK.RU.

Чем сейчас занимается Анне Вески

Согласно данным из открытых источников, Анне Вески живет в загородном доме неподалеку от Таллина. Артистка выступает на концертах и корпоративах в Эстонии.

В этом году исполнительница отметила 68-й день рождения. В одном из интервью Вески признавалась, что, несмотря на новое поколение артистов, она остается уважаемой певицей на родине и является кумиром поколения, как Алла Пугачева.

«У молодежи есть свои кумиры, но про нас тоже никто не забывает. Взять, к примеру, Россию, Украину. Пугачева или Ротару как были, так они и есть. У нас так же. Вески есть, куда же без нее», — говорила Анне Вески.

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