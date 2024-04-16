«Война — лишь способ набить карманы»: где сейчас Виктория Толстоганова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Виктория Толстоганова

Актриса Виктория Толстоганова прославилась благодаря ролям в фильмах «Раскаленная суббота», «Ландыш серебристый», «Магнитные бури». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Виктория Толстоганова

Артистка родилась 24 марта 1972 года в Москве. После окончания ГИТИСа она была приглашена в труппу Московского драматического театра имени К. С. Станиславского.

Сниматься в кино Толстоганова начала с эпизодических ролей. Известность к ней пришла в 2002 году, когда на экраны вышло три картины, где она сыграла главные роли: «Башмачник», «Лунные поляны», «Раскаленная суббота». За последнюю картину актриса была удостоена приза «За лучший дебют» на международном кинофестивале «Созвездие».

Затем она снялась в фильмах «Утомленные солнцем — 2: Предстояние», «Антикиллер», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее», «Медиатор», «Содержанки», «The Телки» и других. В фильмографии актрисы более 100 работ.

Что известно о личной жизни Виктории Толстогановой

Толстоганова 15 лет прожила в браке с актером Андреем Кузичевым. У пары родились дочь Варвара и сын Федор. Несмотря на то что супруги расстались в 2011 году, их официальный развод состоялся только в 2022-м. От комментариев на этот счет стороны отказались.

В 2011 году Виктория Толстоганова родила сына Ивана от режиссера Алексея Аграновича. Пара живет в гражданском браке.

Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва» Виктория Толстоганова

Что Толстоганова говорила о патриотизме и эмиграции

Виктория Толстоганова признавалась, что с возрастом у нее поменялись личные взгляды на некоторые события Великой Отечественной войны и понимание патриотизма.

«В детстве обожала книги о пионерах-героях. Сейчас даже страшно об этом подумать, не то что прочитать своим детям. Когда думаешь о Зое Космодемьянской, ненавидишь в одинаковой степени и тех, кто убил эту девочку, и тех, кто послал ее на смерть. Страшно в людях растить ненависть, оправдывая это патриотизмом», — сказала она в 2016 году Sobesednik.ru.

Актриса согласилась с предположением журналиста о том, что современное общество может застать подобные события.

«Да, мы живем в такое время. Можем ли мы с вами что-то сделать? Нет. Для неких невидимых народу сил война — лишь способ нажиться, набить карманы. И они никогда не поймут наши переживания», — объяснила Толстоганова.

При этом артистка отметила, что не намерена эмигрировать за границу. По словам Виктории Толстогановой, она не сможет покинуть родину из любви к профессии.

«Я слишком люблю свою профессию. А сниматься в кино и работать в театре могу только в России. Куда-то уехать — это значит заняться, скажем, сельским хозяйством, разводить виноградники… Пока я к этому не готова», — отметила артистка.

Чем сейчас занимается Виктория Толстоганова

Виктория Толстоганова сотрудничает с театром «Современник» и гастролирует по России с постановкой «Это все она». В 52 года актриса продолжает сниматься в кино.

В 2024 году с ней на экраны выйдут сериалы «Преступление и наказание», «ЗАТО» и фильм «Я женил своих родителей».

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