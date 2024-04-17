Дуров усомнился в мифе о безопасности американских платформ Дуров: разработанные платформы в США небезопасны и могут быть взломаны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безопасность разработанных в Соединенных Штатах платформ вызывает сомнения, так как они могут быть взломаны, заявил сооснователь Telegram Павел Дуров в интервью журналисту Такеру Карлсону. По мнению бизнесмена, вера в их надежность невелика.

Знаете, это прозвучит смешно, но я по умолчанию предполагаю, что устройства, которыми я пользуюсь, могут быть взломаны. И теперь, после испытанного в США, я очень мало верю в платформы, разработанные в США, с точки зрения безопасности, — выразил свое мнение предприниматель.

Карлсон в свою очередь напомнил, что в США шпионаж за гражданами оправдывают безопасностью. Это радикально отличается от позиции «безопасность — это конфиденциальность, мое право не подвергаться слежке», добавил телеведущий.

Ранее Дуров рассказал своим подписчикам в Telegram, что в феврале дал трехчасовое интервью Такеру Карлсону. Как пояснил предприниматель, он постарался быть объективным по отношению к либеральным и консервативным подписчикам.

Кроме того, бизнесмен поведал историю, как ФБР пыталось завербовать одного из инженеров мессенджера Telegram во время поездки в США. Агенты через работника соцсети хотели внедрить определенные инструменты в исходный код соцсети, чтобы создать лазейку с целью несанкционированного доступа.