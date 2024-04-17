Дуров рассказал о письмах с угрозами от республиканцев и демократов Дуров получал письма с угрозами от обеих партий США после штурма в Капитолии

Фото: Tucker Carlson/youtube.com

Павел Дуров

Telegram после событий в Капитолии 6 января 2021 года получал угрозы от представителей Демократической и Республиканской партий США, заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону основатель мессенджера Павел Дуров. По его словам, от него требовали предоставить все имеющиеся данные касательно штурма. Дуров и его адвокаты решили не отвечать на них.

После событий 6 января мы получили письмо от, как я полагаю, конгрессмена от демократов, в котором требовалось предоставить все данные, что у нас есть, касательно этих беспорядков, — рассказал предприниматель.

Интервью было записано в Дубае, его длительность составляет 58 минут.

Дуров также отмечал, что ФБР чрезмерно интересуется рабочим процессом Telegram и даже пыталось завербовать одного из инженеров. По его словам, эта история произошла во время последней поездки в США. О попытке вербовки основателю мессенджера рассказал сам сотрудник, и, как считает бизнесмен, у мужчины «нет причин придумывать истории».

До этого политолог Алексей Макаркин допустил, что Дуров поднимет вопрос о свободе слова в интернете во время интервью с Такером Карлсоном. По его мнению, данную беседу не будут активно продвигать в информационном пространстве.