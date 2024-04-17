Украина, тайный муж, Санкт-Петербург: как живет актриса Мария Капустинская

Фото: Социальные сети

Мария Капустинская

Актриса Мария Капустинская обрела популярность после съемок в сериалах «Город особого назначения», «Тест на беременность», «Невский». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Мария Капустинская

Актриса родилась 2 декабря 1985 года в Санкт-Петербурге, окончила Российский государственный институт сценических искусств.

Мария Капустинская с 11 лет играла в музыкальном театре «Розыгрыш», а в 15 лет начала сниматься в кино. Ее дебют состоялся в сериале «ОБЖ», затем она сыграла в лентах «Старшеклассники», «Морские дьяволы», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Улицы разбитых фонарей — 8».

Свою первую главную роль актриса получила в 2011 году в детективе «Встречное течение», в котором сыграла старшего лейтенанта милиции Оксану Зацепину. В 2014–2015 годах снималась в криминальном детективе «Невский», играя главную героиню — жену опера Юлию.

Наиболее известными ее работами стали съемки в проектах «Тест на беременность», «Хвост», «Восхождение на Олимп», «Город особого назначения», «Призрак уездного театра». Всего в фильмографии актрисы более 60 работ.

Что известно о личной жизни Марии Капустинской

Актриса не раскрывает подробностей своей личной жизни. По данным СМИ, у нее были отношения с коллегой по сериалу «Встречное течение» Игорем Ботвиным, который на 12 лет старше нее.

Капустинская замужем, воспитывает двоих сыновей Ярослава и Ивана. Информацию об отце наследников актриса никогда не освещала. По информации прессы, артистка расписана с Ботвиным и официально носит его фамилию, а свою использует в качестве псевдонима для съемок. Однако статус отношений коллеги никогда не комментировали.

Фото: Социальные сети Мария Капустинская

Что известно об украинских корнях Капустинской

Отец Марии Капустинской с Украины. Он занимался бизнесом, владел грузинским рестораном. По словам артистки, родина папы у нее ассоциируется со вкусной едой.

«Мой папа родом с Украины, умеет готовить прекрасный борщ. И считает, что только его борщ — самый правильный! Когда приезжала на родину отца, к бабушке, она готовила вареники с картошкой, и это было что-то невероятное! Я их уплетала с домашней сметанкой!» — говорила она.

Чем сейчас занимается Мария Капустинская

Мария Капустинская в 38 лет продолжает карьеру актрисы. В 2023 году с ней состоялась премьера сериала «На своем месте», где артистка сыграла главную героиню домохозяйку Ингу, которой пришлось вести расследование после обнаружения трупа в багажнике своего автомобиля.

Также артистка в прошлом году появилась в сериалах «РэмбО», «Грибной дождь» и «Одна тень на двоих».

Артистка с детьми живет в Санкт-Петербурге. Она активно делится роликами из своей жизни в социальных сетях. У Капустинской есть дача.

«Летом стараемся есть все свое. Летом я пропадаю на огороде, где выращиваю огурчики и помидорчики», — делилась актриса.

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