Что известно о новом председателе Верховного суда РФ Ирине Подносовой

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Совет Федерации утвердил И. Подносову на пост главы Верховного суда РФ

Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда, кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Что известно о ее карьере и семейном статусе?

Что известно о карьере Ирины Подносовой

Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, где училась на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Подносова начала карьеру в 1975 году с должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Через три года она переехала в город Вольск Саратовской области, где работала сначала юристом на заводе строительных материалов, а затем заведующей юридическим отделом городского торга.

В 1990 году Подносова вернулась в Ленинградскую область. Она работала судьей в Лужском городском суде, который возглавила в 2003 году. В 2013–2017 годах была зампредседателя Ленинградского областного суда. В 2018-м Ирина Подносова возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а спустя еще два года перешла на работу в Верховный суд РФ на должность заместителя председателя Верховного суда РФ.

Что известно о новом назначении Ирины Подносовой

Пост председателя Верховного суда стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 года. Он возглавлял ВС РФ с 1991 года. Для отбора кандидатов был объявлен конкурс. Кандидатура Ирины Подносовой стала единственной.

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда РФ.

«Хочу обратить внимание: кандидат долгие годы работала судьей, то есть она профессионально знает эту сторону дела. У нее блестящее образование — юридический факультет ЛГУ. Во-вторых, она имеет большой опыт организаторской работы», — сказал председатель Совета судей Виктор Момотов.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Заседание Высшей квалификационной коллегии судей РФ

4 апреля комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя ВС. 9 апреля глава государства внес в Совет Федерации представление для ее назначения. 17 апреля Совфед утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда России.

Что известно о семейном статусе Ирины Подносовой

Ирина Подносова замужем за Сергеем Подносовым. Он — военный пенсионер, заместитель главного врача по общим вопросам в туберкулезном санатории «Жемчужина» в Лужском районе Ленинградской области.

У супругов есть сын Егор Подносов. Наследник женат, работает юристом и является управляющим партнером и руководителем московского офиса в адвокатском бюро «ПромБизнесКонсалтинг».

Что Подносова говорила про возвращение смертной казни

Ирина Подносова заявила, что ее позиция по вопросу возвращения смертной казни не отличается от той, которой придерживался экс-глава ВС Вячеслав Лебедев, и напомнила о решении Конституционного суда, которое препятствует снятию моратория.

«Лебедев считал вопрос об отмене смертной казни уже решенным Конституционным судом. В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь», — отметила Подносова.

По ее словам, это вопрос об изменении Конституции, который выходит за границы полномочий законодательной и судебной власти.

«Я не стала бы высказывать свое личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева. Это вопрос изменения Конституции, а это ваши (сенаторов. — NEWS.ru) полномочия. Мы правоприменители, как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — сказала Подносова.

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