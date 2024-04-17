Совет Федерации назначил Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда, кандидатуру единогласно рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей. Что известно о ее карьере и семейном статусе?
Что известно о карьере Ирины Подносовой
Ирина Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, где училась на одном курсе с президентом РФ Владимиром Путиным.
Подносова начала карьеру в 1975 году с должности консультанта отдела юстиции Ленинградского областного совета депутатов трудящихся. Через три года она переехала в город Вольск Саратовской области, где работала сначала юристом на заводе строительных материалов, а затем заведующей юридическим отделом городского торга.
В 1990 году Подносова вернулась в Ленинградскую область. Она работала судьей в Лужском городском суде, который возглавила в 2003 году. В 2013–2017 годах была зампредседателя Ленинградского областного суда. В 2018-м Ирина Подносова возглавила Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, а спустя еще два года перешла на работу в Верховный суд РФ на должность заместителя председателя Верховного суда РФ.
Что известно о новом назначении Ирины Подносовой
Пост председателя Верховного суда стал вакантным после смерти Вячеслава Лебедева 23 февраля 2024 года. Он возглавлял ВС РФ с 1991 года. Для отбора кандидатов был объявлен конкурс. Кандидатура Ирины Подносовой стала единственной.
1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала Ирину Подносову на должность председателя Верховного суда РФ.
«Хочу обратить внимание: кандидат долгие годы работала судьей, то есть она профессионально знает эту сторону дела. У нее блестящее образование — юридический факультет ЛГУ. Во-вторых, она имеет большой опыт организаторской работы», — сказал председатель Совета судей Виктор Момотов.
4 апреля комиссия по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала Владимиру Путину кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя ВС. 9 апреля глава государства внес в Совет Федерации представление для ее назначения. 17 апреля Совфед утвердил Ирину Подносову председателем Верховного суда России.
Что известно о семейном статусе Ирины Подносовой
Ирина Подносова замужем за Сергеем Подносовым. Он — военный пенсионер, заместитель главного врача по общим вопросам в туберкулезном санатории «Жемчужина» в Лужском районе Ленинградской области.
У супругов есть сын Егор Подносов. Наследник женат, работает юристом и является управляющим партнером и руководителем московского офиса в адвокатском бюро «ПромБизнесКонсалтинг».
Что Подносова говорила про возвращение смертной казни
Ирина Подносова заявила, что ее позиция по вопросу возвращения смертной казни не отличается от той, которой придерживался экс-глава ВС Вячеслав Лебедев, и напомнила о решении Конституционного суда, которое препятствует снятию моратория.
«Лебедев считал вопрос об отмене смертной казни уже решенным Конституционным судом. В 2015 году он назвал неправильным ставить вопрос о том, чтобы через какое-то время была введена смертная казнь», — отметила Подносова.
По ее словам, это вопрос об изменении Конституции, который выходит за границы полномочий законодательной и судебной власти.
«Я не стала бы высказывать свое личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева. Это вопрос изменения Конституции, а это ваши (сенаторов. — NEWS.ru) полномочия. Мы правоприменители, как будет решен вопрос, так мы его и будем исполнять», — сказала Подносова.
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