Однокурсницу Путина одобрили на пост председателя Верховного суда России Комиссия при президенте одобрила Подносову на пост главы Верховного суда России

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ирина Подносова

Комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда страны, сообщает РИА Новости. Отмечается, что решение приняли единогласно.

Подносова была единственным кандидатом, кто подал документы на этот пост. Россия впервые в своей современной истории столкнулась с необходимостью искать нового председателя ВС.

Прежний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 24 февраля в Москве в возрасте 80 лет. Опытный судья и правовед, он пребывал на своем посту с декабря 1991 года, а до этого возглавлял Верховный суд РСФСР и Мосгорсуд. После его смерти временно исполняющим обязанности председателя стал его первый заместитель Петр Серков.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 1 марта объявила о начале отбора на замещение должности председателя Верховного суда России. Днем 14 марта депутат Госдумы Александр Хинштейн объявил, что Подносова подала документы для участия в конкурсе на этот пост.

70-летняя Ирина Подносова окончила юрфак Ленинградского госуниверситета в один год с президентом Владимиром Путиным. С 1990 года работала судьей Лужского городского суда, в 2003-м стала его председателем. С 2013 года Подносова трудилась заместителем председателя Ленинградского областного суда, в 2017-м возглавила инстанцию. В 2020 году она перешла на должность зампредседателя Верховного суда РФ.