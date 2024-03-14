Хинштейн озвучил имя кандидата на пост главы Верховного суда России Хинштейн: зампред ВС Подносова намерена баллотироваться в его председатели

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Александр Хинштейн

Зампред Верховного суда РФ Ирина Подносова намерена баллотироваться на пост председателя суда, она уже подала документы для участия в конкурсе, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. Конкурс был открыт в марте после кончины на 81-м году жизни его председателя Вячеслава Лебедева.

Зампред Верховного суда Ирина Подносова <...> подала документы для участия в конкурсе на должность председателя Верховного суда РФ, — написал парламентарий.

Последний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Он находился на посту с 26 декабря 1991 года и не раз переизбирался. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как писал «Коммерсант», у него была онкология.

Временным руководителем высшей инстанции назначили первого заместителя председателя Петра Серкова. Он будет исполнять приписанные ему обязанности до назначения нового главы.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России 1 марта объявила о начале отбора на замещение должности председателя Верховного суда России. Заявки от претендентов будут принимать до 22 марта этого года. Возраст кандидатов должен составлять не менее 35 лет со стажем работы в сфере юриспруденции от 10 лет.