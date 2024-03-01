В России открыли вакансию на пост председателя Верховного суда ВККС: набор кандидатов на должность главы Верховного суда продлится до 22 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Верховного суда Российской Федерации

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России объявила о начале отбора на замещение должности председателя Верховного суда России, говорится на сайте коллегии. Заявки от претендентов принимаются до 22 марта этого года.

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявляет об открытии вакантной должности председателя Верховного суда Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Кандидаты на должность судей в Верховном суде должны соответствовать ряду требований: их возраст должен составлять не менее 35 лет со стажем работы в сфере юриспруденции от 10 лет. Также обязательным пунктом является наличие высшего юридического образования. Срок полномочий Верховного судьи в России — 6 лет.

Последний председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Он находился на посту с 26 декабря 1991 года и не раз переизбирался. По данным источников, причиной смерти Лебедева стала продолжительная болезнь. Как пишет «Коммерсант», у него была онкология.

Временным руководителем Верховного суда РФ назначен первый заместитель председателя Петр Серков. Он будет исполнять приписанные ему обязанности до назначения нового главы.