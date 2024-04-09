В Совфед поступила кандидатура Подносовой на пост главы Верховного суда Клишас: Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Ирина Подносова

Президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру замглавы Верховного суда Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя ВС, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его словам, решение о датах рассмотрения предложения пока не принято.

В Совет Федерации поступило представление президента России В. В. Путина на Подносову Ирину Леонидовну для назначения на должность председателя Верховного суда Российской Федерации, — написал Клишас.

Согласно законодательству, Совфед рассматривает вопрос о назначениях на должности судей в срок, не превышающий 14 дней с момента получения представления главы государства. Ближайшее заседание верхней палаты парламента запланировано на 17 апреля.

Ранее комиссия при президенте России одобрила кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда, решение приняли единогласно. Подносова была единственным кандидатом, кто подал документы на этот пост.