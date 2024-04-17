Избран новый председатель Верховного суда России Председателем Верховного суда России назначена Ирина Подносова

Фото: СФ РФ

Ирина Подносова

Ирина Подносова назначена председателем Верховного суда России, сообщает ТАСС. Решение принято единогласно на пленарном заседании Совета Федерации.

Кандидатура Подносовой признана отвечающей требованиям, предъявляемым Конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ.

Накануне сенатор Андрей Клишас сообщил, что кандидатуру Подносовой на должность нового председателя суда единогласно поддержал комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. До этого она занимала пост замглавы Верховного суда.

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 года на 81-м году жизни. Он занимал этот пост с 26 декабря 1991 года и не раз переизбирался. 1 марта Высшая квалификационная коллегия судей России объявила о начале отбора на замещение вакантной должности. Свои документы для участия в конкурсе подала и 70-летняя Ирина Подносова.

9 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру замглавы Верховного суда Ирины Подносовой на согласование в Совет Федерации. Согласно законодательству, Совфед рассматривает вопрос о назначениях на должности судей в срок, не превышающий 14 дней с момента получения представления главы государства.