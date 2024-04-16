Стало известно, кого сенаторы хотят видеть на посту главы Верховного суда Комитет СФ поддержал кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда РФ

Фото: Кристина Кормилицына/ РИА Новости

Ирина Подносова

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству единогласно поддержал кандидатуру замглавы Верховного суда РФ Ирины Подносовой на должность нового председателя суда, сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. По его словам, вопрос об этом будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда 17 апреля.

Комитет по конституционному законодательству поддержал кандидатуру Подносовой И. Л. на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Кандидатура будет рассмотрена завтра на очередном заседании Совета Федерации, — написал он.

Глава комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас 9 апреля сообщил, что президент России Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру замглавы Верховного суда Ирины Подносовой для назначения на должность нового председателя ВС. Решение о датах рассмотрения предложения на тот момент принято не было.

Согласно законодательству, Совфед рассматривает вопрос о назначениях на должности судей в срок, не превышающий 14 дней с момента получения представления главы государства. Ближайшее заседание верхней палаты парламента запланировано на 17 апреля.