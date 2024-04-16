Подносова рассказала, что мешает вернуть смертную казнь Подносова: есть решение КС РФ, которое препятствует возвращению смертной казни

Фото: council.gov.ru

Ирина Подносова

Кандидат на пост председателя Верховного суда РФ Ирина Подносова заявила, что ее позиция по вопросу возвращения смертной казни не отличается от той, которой придерживался экс-глава ВС Вячеслав Лебедев. Она напомнила о решении Конституционного суда, которое препятствует снятию моратория, передает РИА Новости.

Я не стала бы высказывать свое личное мнение, которое совпадает с мнением Лебедева <...>. Это вопрос изменения конституции, а это ваши (сенаторов. — NEWS.ru) полномочия — мы правоприменители, как будет лишен вопрос, так мы его и будем исполнять, — сказала Подносова на заседании комитета Совета Федерации.

Ранее комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству единогласно поддержал кандидатуру Подносовой на должность нового председателя Верховного суда. По словам сенатора Андрея Клишаса, вопрос об этом будет рассмотрен на пленарном заседании Совфеда 17 апреля.

9 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин внес на согласование в Совет Федерации кандидатуру Подносовой на пост главы ВС. Согласно законодательству, Совфед рассматривает вопрос о назначениях на должности судей в срок, не превышающий 14 дней с момента получения представления главы государства.