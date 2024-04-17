Раскрыты страшные предсказания Ванги: что ждет Россию и мир в 2024 году

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За последние годы сбылось несколько предсказаний слепой болгарской ясновидящей Ванги. Что она говорила о третьей мировой войне, как это связано с эскалацией конфликта между Ираном и Израилем?

Что Ванга говорила о конфликте Ирана и Израиля

По информации издания The Mirror, Ванга, предположительно, предсказала теракт 11 сентября и пандемию коронавируса. Также она сделала пугающее предсказание о третьей мировой войне, которое вновь всплыло на фоне эскалации напряженности между Ираном и Израилем.

Ванга оставила предсказания на каждый год вплоть до 5079 года, когда, по ее мнению, наступит конец света. Ясновидящая считала, что 2024 год принесет множество мрачных событий, включая террористические атаки в Европе, биологические атаки и третью мировую войну.

Издание подчеркнуло, что по мере роста напряженности на Ближнем Востоке некоторые из них кажутся устрашающе правдоподобными. Так, в субботу, 13 апреля, Иран нанес ракетный удар с беспилотника по Израилю, что вызвало ответный удар по Ливану. Из-за этого появляется беспокойство, так как предсказание Ванги может скоро сбыться, уточнили журналисты.

The Mirror также пишет, что ясновидящая предупреждала о надвигающейся волне террора и даже предположила, что неизвестная «крупная страна» может прибегнуть к биологической войне.

По мнению журналистов, события могут начаться после нападения ХАМАС, когда вооруженные люди вторглись на юг Израиля 7 октября 2023 года.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооруженные силы Ирана

Будет ли Россия участвовать в конфликте

Эксперты ранее также предупреждали, что конфликт может разрастись, угрожая вовлечением других стран. Так, профессор Энтони Глис из Букингемского университета говорил, что «весь мир висит на волоске».

«Я ранее говорил, что мир во всем мире висит на волоске. Сегодня эта нить отчаянно близка к тому, чтобы оборваться и ввергнуть нас в третью мировую войну», — высказался специалист Daily Star.

По мнению Глиса, Россия может быть втянута в конфликт из-за «тесных связей» с Ираном.

«Иран поддерживает Россию. Это может стать спусковым крючком для перехода к ядерному Армагеддону. Что Западу нужно сделать, так это дать совместный ответ под руководством США. Наказать Иран ударом США, но сдержать Израиль. Мы не можем позволить Владимиру Путину победить на Украине так же, как мы не можем позволить Ирану уничтожить Израиль. Чем мы сильнее, тем в большей безопасности мы будем», — сказал он.

При этом депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что Израиль при поддержке США явно хочет силой решать собственные проблемы. В отличие от них обычные жители региона и руководители большинства стран хотят, чтобы большой войны на Ближнем Востоке и за его пределами не было.

«В пользу деэскалации говорит поведение Ирана и соседних с Израилем стран. Ответ на обстрел иранской дипмиссии в Сирии был довольно сдержанным — Тегеран явно не хочет давать шанс противникам втянуть себя в вооруженный конфликт. Предельно выдержанную, а то и подчеркнуто нейтральную позицию занимают арабские страны. Они понимают, что большая война, в которую обязательно влезут США и их союзники по НАТО, не отвечает интересам народов Ближнего Востока и стран Глобального Юга», — сказал он NEWS.ru.

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