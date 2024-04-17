Что известно об атаке ВСУ на аэродром в Джанкое 17 апреля: целы ли самолеты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Крыму жители города Джанкоя в ночь на 17 апреля сообщили о мощных взрывах в районе местного аэродрома. Что об этом известно, какие новости выходили сегодня?

Что известно об атаке на Джанкой

По данным Telegram-канала SHOT, сразу несколько громких хлопков были слышны в небе над Джанкоем в районе четырех часов утра. По информации источника, в этот период работала система ПВО.

«Как сообщили SHOT местные жители, сразу несколько громких хлопков были слышны в районе 4 часов утра, первый — примерно в 03:40. После этого, по словам очевидцев, в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна», — говорится в сообщении канала.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что аэродром атаковали Вооруженные силы Украины (ВСУ) со стороны Херсонской области. По его данным, налет проводился в две волны — при первом ударе было задействовано семь ракет, во второй — не менее пяти.

«Для атаки могли быть использованы как MGM-140A с дальностью до 165 км, так и MGM-140B с боевым радиусом на 300 км. При пуске из окрестностей Херсона ВСУ спокойно достают до Джанкоя даже первыми версиями ATACMS. Как и при предыдущих ударах, в воздухе беспрепятственно патрулировал воздушное пространство южнее Крыма американский беспилотник RQ-4B и осуществлял контроль за проведением операции», — сообщает канал.

По информации «Рыбаря», главная задача обстрелов со стороны ВСУ состояла в лишении российских подразделений координации путем поражения командных пунктов.

«Задача, в принципе, очевидна. Лишить наши подразделения координации путем поражения командных пунктов, а также нанести максимальный урон силам ПВО. Именно выполнение этих двух целей с учетом и так ослабленного флота нужно ВСУ перед нападением на Крымский мост», — отметил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Последствия атаки на Джанкой

По данным «Рыбаря», в результате атаки на Джанкой была повреждена часть стоящей на аэродроме техники и одно из зданий.

Утром 17 апреля министр транспорта Крыма Николай Лукашенко также сообщил о временном перекрытии для движения участка автомобильной дороги Джанкой — Феодосия рядом с Джанкоем.

«Временно ограниченно движение автомобилей на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью — Джанкой — Феодосия от города Джанкоя до с. Победного Джанкойского района», — сообщил Лукашенко

В пункте пропуска «Джанкой» в сторону республики образовалась очередь из легковых и грузовых машин, при этом пассажирские поезда дальнего следования в Крыму идут без задержек, пишут местные СМИ.

Обстановка в Джанкое на настоящий момент спокойная, заявил ТАСС глава городской администрации Игорь Ивин. Он уточнил, что ночью на 17 апреля в одной из мечетей в Джанкойском районе выбило семь стекол, в доме у пенсионерки тоже выбило стекло.

«В городе обстановка спокойная. Из-за временного ограничения движения никаких пробок нет, чрезвычайных ситуаций тоже», — уточнил Ивин.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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