SHOT: над Джанкоем прозвучали взрывы

Фото: МО РФ

Telegram-канал SHOT сообщил, что жители крымского Джанкоя слышали мощные взрывы в небе над городом. По данным канала, предварительно, работает система ПВО. Местные власти информацию не комментировали.

Как рассказали SHOT очевидцы, сразу несколько громких хлопков были слышны в районе четырех часов утра. Канал уточнил, что после этого в поле недалеко от местного аэродрома начался пожар, его причина неизвестна.

Ранее в пресс-службе администрации Запорожской области информировали, что над Бердянском были сбиты две дальнобойные ракеты. Указывалось, что системы противовоздушной обороны поразили два снаряда Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Взрывы в городе прозвучали около 11:30. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

До этого в МО известили, что средства ПВО за сутки поразили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США. Также ликвидированы шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и другие снаряды. В общей сложности сбиты 155 беспилотников ВСУ.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев позднее уведомил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога. Глава города рекомендовал укрыться в комнате с несущими стенами на значительном удалении от окна.