ВС России уничтожили американские ложные цели MALD МО: средства ПВО уничтожили четыре ложные авиационные цели MALD

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, сообщила пресс-служба Минобороны России. Также ликвидированы шесть британских крылатых ракет Storm Shadow и другие снаряды.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты <...> шесть крылатых ракет Storm Shadow производства Великобритании, две противорадиолокационные ракеты HARM <...>, четыре авиационные ложные воздушные цели MALD производства США, — говорится в сообщении.

Кроме того, средства ПВО поразили два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». В общей сложности в течение суток сбиты 155 беспилотников ВСУ, добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили о попытке Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область. Российские средства ПВО перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией региона.

До этого ведомство рассказало о применении ВСУ малоразмерного воздушного шара. Украинская сторона пыталась нанести удар по Курской области. Объекты сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

Накануне власти Бердянска Запорожской области сообщали о перехвате системами ПВО двух снарядов Storm Shadow. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.