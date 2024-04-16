ВСУ пытались атаковать российский регион тремя БПЛА Минобороны РФ: в Белгородской области сбили три беспилотника ВСУ

Фото: МО РФ

Российские средства ПВО пресекли атаку дронов ВСУ по территории России, сообщает Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что противник применил три беспилотника самолетного типа, пытаясь ударить по Белгородской области. Атака пресечена около 09:30 мск.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили о попытке ВСУ атаковать российские территории с применением малоразмерного воздушного шара. Он был сбит средствами ПВО в Курской области около 08:15 мск.

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по району военного аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. По его словам, атака была зафиксирована в ночь на 16 апреля. Согласно сведениям подполья, этот аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Накануне журналисты Defence 24 рассказали, что российские планирующие бомбы, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, оказались серьезной угрозой для ВСУ. Более активное использование вооружения российскими военными вынудило Киев стянуть ПВО к линии фронта, уточнили авторы статьи.