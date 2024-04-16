Стало известно об ударе ВС России по аэродрому ВСУ, где ждут поставок F-16 Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали аэродром ВСУ в Хмельницкой области

Фото: МО РФ

Су-34

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по району военного аэродрома Вооруженных сил Украины в Хмельницкой области. По его словам, которые приводит РИА Новости, атака была зафиксирована в ночь на 16 апреля. Согласно сведениям подполья, этот аэродром готовят для принятия американских истребителей F-16. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В районе трех часов ночи в Староконстантинове опять в районе аэродрома военного прилетело. Конкретики пока нет, была детонация, скорые, — сказал Лебедев.

Он добавил, что на аэродроме проходят обучение пилоты, которые проживают там же в казармах, на территории имеются учебные заведения. В районе аэродрома еще расположены полигон, бомбовый склад, асфальтовый и железобетонный заводы, а также электрическая подстанция и склады облпотребсоюза.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали склад железнодорожной станции Умань в Черкасской области Украины. По его словам, в городе расположена большая перевалочная база, ежедневно приходят данные о движении фур с грузами из Винницы. Также были замечены перевозки техники, в том числе танков. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.