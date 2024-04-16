В подполье рассказали о складе ВСУ, который попал под удар на Украине Координатор подполья Лебедев: нанесен удар по складу ВСУ в Черкасской области

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Глава николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России ударили по складу железнодорожной станции Умань в Черкасской области Украины. По его словам, удар был нанесен в полночь по складу около железной дороги, передает РИА Новости. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным подполья, в городе расположена большая перевалочная база, ежедневно приходят данные о движении фур с грузами из Винницы. Также были замечены перевозки техники, в том числе танков. В сутки фиксируют от трех до ста единиц техники, отметил Лебедев.

Пару недель назад более 20 катеров и много лодок — это только одна колонна, — заявил он.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов передавал, что ВС РФ атаковали артиллерийские подразделения ВСУ в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. По его словам, они регулярно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. В Минобороны России эту информацию также не комментировали.