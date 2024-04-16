ВС РФ довели «до истерики» бойцов ВСУ в Николаевской области Координатор подполья сообщил об ударе ВС РФ по расположению ВСУ в Новом Буге

Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области, заявил РИА Новости координатор местного подполья Сергей Лебедев. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику».

В 22:20 был нанесен удар по городу Новый Буг, прилетало очень серьезно, прямо в «располагу» (расположение ВСУ. — NEWS.ru). Выезд из города блокирован, скорые мечутся, у военных истерика, врачей из дома жестко выдергивали, — уточнил собеседник издания.

Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом, добавил представитель подполья. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов передавал, что ВС РФ атаковали артиллерийские подразделения ВСУ в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. По его словам, они регулярно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

До этого в МО РФ заявили, что на Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили по позициям ВСУ. Летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.