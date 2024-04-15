Рогов заявил, что ВС РФ поразили стрелявшую по Энергодару артиллерию ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил ТАСС, что российские военнослужащие нанесли удар по артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. Он уточнил, что эти подразделения постоянно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Накрыли к северо-западу от города Никополя в населенном пункте Чкалово артиллерийские подразделения ВСУ, которые осуществляли обстрелы Каменко-Днепровского района и района Энергодар, — сказал он.

Российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербовое Запорожской области, информировал ранее Владимир Рогов. По его данным, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка.

Активность ВС РФ до этого прокомментировал экс-глава МИД Украины Павел Климкин. Обстреливая энергетическую инфраструктуру страны, Россия делает из нее «чемодан без ручки», считает он. Дипломат усмотрел в стратегии Москвы попытку принудить Киев к переговорам, которые не сможет обеспечить Европа.