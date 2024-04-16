ВСУ попытались атаковать российский регион с помощью воздушного шара МО: средства ПВО уничтожили воздушный шар ВСУ над Курской областью

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаковать Курскую область с применением малоразмерного воздушного шара, сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве отметили, что инцидент произошел около 08:15 мск.

Дежурными средствами ПВО украинский МВШ уничтожен над территорией Курской области, — говорится в сообщении.

В ночь на вторник, 16 апреля, обломки летающего объекта были найдены на территории Волгоградской области. По данным пресс-служба администрации Еланского района, жертв в результате инцидента нет.

Накануне вечером ВСУ нанесли удар по селам Раденск и Юбилейное Алешкинского округа в Запорожской области. Губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что в результате атаки один человек получил ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого Вооруженные сил Украины направили дальнобойные ракеты на Бердянск Запорожской области. В пресс-службе администрации региона сообщили, что системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда Storm Shadow в небе над областью. Министерство обороны РФ также не комментировало эту информацию.

Ранее над Краснодарским краем был перехвачен беспилотник ВСУ. В Минобороны рассказали, что украинский дрон поразили средства противовоздушной обороны.