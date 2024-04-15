ВСУ попытались атаковать Бердянск ракетами Storm Shadow Власти Бердянска: системы ПВО сбили две дальнобойные ракеты ВСУ Storm Shadow

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две дальнобойные ракеты были сбиты над Бердянском в Запорожской области, сообщила пресс-служба администрации региона. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны уничтожили два снаряда Storm Shadow Вооруженных сил Украины. Взрывы в городе прозвучали около 11:30. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Около 11:30 в Бердянске прозвучали взрывы. По предварительной информации, наша ПВО сбила две вражеские ракеты Storm Shadow. Информация уточняется, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в результате атаки ВСУ погибли два человека. По его словам, украинская армия обстреляла город Каховку и село Царское. Во время атаки также пострадал один мужчина, которого с осколочными ранениями доставили в больницу.

До этого под обстрел ВСУ попал Луганск. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что целью удара был машиностроительный завод, где в скором времени планировалось наладить производство. В результате атаки ранения получили девять человек: семеро сотрудников предприятия и двое жителей расположенных рядом домов.