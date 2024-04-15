Беспилотник ВСУ перехватили над российским регионом Минобороны: беспилотник ВСУ перехвачен над Краснодарским краем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беспилотник ВСУ перехвачен над территорией Краснодарского края, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, украинский дрон поразили средства противовоздушной обороны.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Краснодарского края, — говорится в сообщении.

Накануне вечером средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины атаковать Белгородскую область. По информации Минобороны, над регионом были сбиты два дрона.

ВСУ пытались ударить по Белгородской области и в дневные часы. Средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа около 14:30 мск. За час до этого над регионом перехватили еще один дрон.

Утром в четверг, 14 апреля, было перехвачено и уничтожено 10 беспилотников ВСУ над Краснодарским краем. Инцидент произошел около 07:00 мск. Дроны были самолетного типа.

До этого средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать территорию Курской области. По информации Минобороны, над регионом были уничтожены два украинских беспилотника. Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что среди мирных жителей никто не пострадал, разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.