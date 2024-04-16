Названо российское оружие, ставшее серьезной угрозой для ВСУ Defence 24: планирующие бомбы ВС РФ стали настоящей угрозой для ВСУ

Фото: МО РФ

Российские планирующие бомбы, которые оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, оказались серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины (ВСУ), передают журналисты Defence 24. Более активное использование вооружения российскими военными вынудило Киев стянуть ПВО к линии фронта, уточнили авторы статьи.

Чтобы им противостоять, украинцы подтянули свою ПВО ближе к линии фронта, из-за чего она сама стала целью для противника, что привело к потерям зенитных комплексов и радиолокационных станций, — обратили внимание в публикации.

Планирующие бомбы позволяют тактической авиации ВКС РФ оставаться вне зоны досягаемости для противовоздушной обороны ВСУ, подчеркнули в издании. Российским войскам удается делать это крайне эффективно, констатировали журналисты.

Ранее обозреватель Бетани Эллиотт указала, что Вооруженные силы Украины не способны справиться с ударами планирующих авиабомб со стороны России. Это оружие станет ключевым в ходе наступления ВС РФ, которое, состоится в конце мая или июне, заметила она. Министерство обороны России эту информацию пока не прокомментировало.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, что российская бомба ФАБ-3000 недорогая, практически несбиваемая и позволяет решать задачи с наименьшими потерями. Вооружение способно нести более тонны взрывчатого вещества, что поможет с большей эффективностью уничтожать опорные пункты противника, напомнил он.