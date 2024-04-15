Будет ли большая война Ирана и Израиля, чья армия сильнее

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Очередное обострение конфликта между Ираном и Израилем стало главным событием минувших выходных. Исламская Республика организовала массированную атаку дронов по своему давнему противнику, израильские власти пообещали решительный ответ. Каждая из этих стран обладает серьезным военным потенциалом, а эксперты не первый год обсуждают наличие у них ядерного оружия. У какого из двух государств более мощная армия, чем обернется новый виток их конфликта и возможен ли ядерный удар — в материале NEWS.ru.

Удар Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки атаковали территорию Израиля. В ходе удара применялись крылатые ракеты и беспилотники. Всего, согласно данным газеты The New York Times, было выпущено около 300 БПЛА и боеприпасов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что система противовоздушной обороны перехватила подавляющее большинство ракет. На отражение атаки были подняты десятки самолетов ВВС страны, а также союзные силы.

Удар Тегерана стал ответом на обстрел иранского консульства в столице Сирии Дамаске 1 апреля. Тогда в результате атаки ВВС Израиля погибли два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и пять сопровождавших их офицеров.

Сейчас Израиль раздумывает над возможным ответом на иранский удар. Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что командование армии уже представило правительству «широкий спектр вариантов» развития событий. Решение будет принято в течение ближайших дней.

Фото: Jamal Awad/XinHua/Global Look Press В ночь на 14 апреля Иран и союзные ему группировки атаковали территорию Израиля

Военный потенциал ЦАХАЛ

Согласно данным, которые приводят авторы рейтинга Global Firepower, численность армии Израиля на 2024 год составляет 170 тыс. человек, при этом в резерве ЦАХАЛ находятся 465 тыс. Еще около 35 тыс. составляют парамилитарные структуры — территориальная оборона, ополчение и прочие. Из девятимиллионного населения государства в войска могут быть призваны 3,1 млн человек. На содержание армии ежегодно выделяется $24,4 млрд.

На вооружении ЦАХАЛ стоят 612 самолетов, в том числе 241 истребитель, 12 транспортников, 23 самолета специального назначения и 14 судов для дозаправки в воздухе. Количество вертолетов в ВВС Израиля — 146, из них 48 — боевые. Также в распоряжении израильских военных порядка 1300 танков, 43,4 тыс. бронемашин, 650 самоходных артиллерийских установок, 300 единиц буксируемой артиллерии. Обладает Израиль и собственным флотом, в который входят 41 патрульный катер, семь корветов и пять подводных лодок.

По мнению военного эксперта капитана I ранга Василия Дандыкина, ЦАХАЛ, несмотря на свою относительно небольшую численность, может похвастаться передовым вооружением — не последнюю роль в этом играют западные союзники Израиля.

«Армия Израиля обладает серьезным наступательным потенциалом. Конечно, она меньше, но у израильтян есть призыв и срочная служба, служат и женщины, и мужчины. Кроме того, нужно учитывать, что у ЦАХАЛ оружие посовременнее — много чего передают страны НАТО, прежде всего США. Это, конечно, авиация, это комплексы ПВО Patriot, которые как раз испытал с помощью дронов Иран», — пояснил он.

Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Военный потенциал ВС Ирана

Численность иранской армии больше, чем у ЦАХАЛ, — 610 тыс. человек с 350 тыс. резервистов. При этом в общей сложности в войска могут быть призваны 41,1 млн человек, а количество бойцов ополчения, теробороны и прочих парамилитарных структур составляет 220 тыс. человек. В то же время военный бюджет Исламской Республики меньше — $9,9 млрд.

У армии Ирана на вооружении 551 самолет, включая 186 истребителей, 86 транспортных судов, 10 самолетов специального назначения и семь машин для дозаправки в воздухе. Также в распоряжении ВВС Исламской Республики 129 вертолетов, в том числе 13 боевых. Количество танков приближается к 2000, в наличии 65,7 тыс. бронемашин. Флот Ирана состоит из 101 судна, в том числе 21 патрульного катера, семи фрегатов, трех корветов, 19 субмарин и одного минного тральщика.

Издание Middle East Eye пишет, что среди оружия, которое задействовал Иран для своей атаки на Израиль, были дроны Shahed-136, способные пролететь 2000 км на скорости 185 км/ч и нести боезаряд в 50 кг, баллистические ракеты Emad дальностью 1700 км, которые иранские разработчики представили в 2015 году, а также более 30 крылатых ракет Paveh дальностью 1600 км.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук полагает, что потенциальные возможности иранской армии выше, чем израильской, однако все упирается в поддержку со стороны.

«Мы должны учитывать ту военную помощь, которую Израилю оказывают Соединенные Штаты — Ирану придется воевать именно с ними. Для США Израиль — основной союзник, и эту корову они никому не отдадут. Тегеран, конечно, поддержат проиранские группировки, но они слабо вооружены. Да, они настроены воинственно, но им придется противостоять американской машине, а это проблематично», — полагает Матвийчук.

Василий Дандыкин называет самой подготовленной частью иранских силовых структур КСИР. «У этого Корпуса есть все компоненты — и ракетное вооружение, и флот, и артиллерия, и танки. Это полноценная армия, причем это наиболее боеспособные части и соединения», — пояснил он.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть ли ядерное оружие у Израиля

В ноябре 2023 года представитель израильской крайне правой партии «Еврейская сила» Амихай Элияху допускал, что страна может нанести ядерный удар по сектору Газа, где с октября продолжаются боевые действия. Позднее министр национальной безопасности республики Итамар Бен-Гвир заявил, что слова Элияху были «метафорой». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал их «оторванными от реальности».

Однако высказывания политика вызвали большой резонанс. МИД Сирии призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проверить израильские ядерные объекты. «Они оказались вне системы международного контроля благодаря поддержке, которую оказывают еврейскому государству американская администрация и страны Запада. Наличие оружия массового уничтожения в руках Израиля несет серьезную угрозу безопасности и мирной жизни народов всего региона», — сказали тогда в ведомстве.

Сам Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал наличие ядерного оружия. Тем не менее, согласно данным экспертов «Бюллетеня ученых-атомщиков», страна продолжает реализацию своей ядерной программы, начатой в 1950-х годах. Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) утверждает, что в январе 2023 года у Израиля было 90 ядерных боеголовок. Из них около 30 — ядерные бомбы свободного падения, которые могут доставлять истребители F-15 и F-16, а также истребители F-35. Еще до 50 боеголовок способны перенести баллистические ракеты «Иерихон». Кроме того, по данным SIPRI, у израильской армии могут быть в наличии и ракеты морского базирования для запуска с подлодок класса Dolphin.

Фото: imago stock&people/Global Look Press Подводная лодка класса Dolphin

Есть ли ядерное оружие у Ирана

Ядерная программа Исламской Республики обсуждается уже много лет. В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Страны обязывались не вводить санкции против Ирана, а Тегеран — отказаться от разработки ядерного оружия и сократить число ядерных центрифуг. Однако в 2018 году экс-президент Штатов Дональд Трамп решил выйти из соглашения. После этого иранские власти возобновили обогащение урана сверх уровня, который предусматривался СВПД.

В феврале 2022 года эксперты МАГАТЭ нашли в Иране уран, обогащенный до 84% — этот уровень близок к необходимому для создания ядерного оружия. В марте 2023-го агентство сообщило, что не обладает данными, которые могли бы подтвердить производство ядерного оружия республикой. Однако в конце марта текущего года председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в конгрессе сказал, что Иран может завершить его разработку всего за несколько месяцев.

Востоковед доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян в беседе с NEWS.ru отметил, что ядерное оружие Ирана — как раз тот фактор, который существенно обостряет ситуацию на Ближнем Востоке.

«Чем ближе Иран будет к ядерному оружию, тем ближе будет та красная линия, после которой военный конфликт с Ираном будет невозможен. Израиль понимает, что, если он хочет втянуть США в войну против Исламской Республики, делать это нужно сейчас, а не через условные пять лет», — пояснил эксперт.

В свою очередь Анатолий Матвийчук полагает, что ядерный боезапас есть уже у обеих сторон. Однако, считает эксперт, ждать, что он пойдет в ход, не стоит.

«Я не представляю себе применение ядерного оружия ни со стороны Израиля, ни со стороны Ирана. Это то же самое, что нанести ядерный удар по самому себе. Возможно, такие разработки им нужны для того, чтобы поддерживать равновесие в регионе. Но их применение повлечет за собой непоправимые потери для обеих стран», — подчеркнул эксперт.

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press Иранская баллистическая ракета

Что будет дальше в противостоянии Ирана и Израиля

В России атаку Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля назвали ответом на бездействие Совета Безопасности ООН. Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что случившееся не произошло «в вакууме». «Шаги Ирана стали ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причем далеко не первую», — сказал он.

О том, что Израиль намеренно провоцировал Иран, заявляет и военный эксперт Андрей Клинцевич. Он полагает, что атака ЦАХАЛ по консульству в Дамаске была спланированным шагом, за которым последуют и другие.

«Это эскалация конфликта и понуждение иранцев на ответные действия. В Израиле неглупые ребята, они понимали, что будет ответ Ирана. Значит, этот ответ нужен был Израилю для санкционирования налета на Иран», — считает он.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press Последствия обстрела в Дамаске

Эксперт не исключает, что теперь под ударом израильской армии могут оказаться иранские атомные объекты, научные центры и нефтяная инфраструктура.

В конфликте Ирана и Израиля, считает Анатолий Матвийчук, победителей не будет. Исходом его, по словам аналитика, станет «боевая ничья».

«И те и другие боятся выдохнуться. Израиль — маленькое государство. Он боится потерь — и человеческих, и экономических. Точно так же боится потерь и Иран. Я думаю, что они будут искать какую-то золотую середину, чтобы в итоге прекратить боевые действия», — не исключает он.

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