Война Ирана и Израиля реальна? Что будут делать Россия, США и Китай

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна ответит на удар Ирана. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поручил армии предложить цели в Иране, атаки по которым «пошлют сигнал», но без жертв. В свою очередь Кремль призвал к сдержанности все страны Ближнего Востока после воскресной атаки Ирана на Израиль. Начнется ли теперь полномасштабная война и чью сторону примут в таком случае США и Россия? Об этом — в материале NEWS.ru.

Кому на Ближнем Востоке выгодна большая война

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что его страна ответит на удар Ирана. По его словам, у Израиля нет другого выбора. В свою очередь премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху поручил руководству Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) предложить цели в Иране. По информации газеты The Washington Post, это может быть объект в Тегеране или кибератака. Таким образом еврейское государство хочет «послать сигнал» иранскому руководству, но при этом избежать человеческих жертв.

Фото: Ariel Hermoni/Israel Mod/Global Look Press Йоав Галант

Вероятно, это объясняется тем, что президент США Джо Байден предупредил Нетаньяху о нежелании Вашингтона участвовать в наступательных действиях против Ирана.

Ранее российские власти выступили за дипломатическое урегулирование конфликта. «Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности на Ближнем Востоке и призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация — ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на 14 апреля Исламская Республика и ее союзники выпустили по территории Государства Израиль 185 беспилотников и 146 ракет. Впервые в истории Иран сделал это напрямую, а не через своих прокси вроде ливанского движения «Хезболла». Тегеран назвал это ответом на удар по своему консульству в Дамаске 1 апреля: тогда погибли пять офицеров и два генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Зато после иранской атаки в Израиле погибших нет, но пострадал 31 человек, сильнее всех — 10-летняя девочка.

В ЦАХАЛ заявили, что израильские ВВС и системы ПВО Иордании, США и Великобритании перехватили 99% ракет и БПЛА. Однако некоторые ракеты все-таки попали по одной из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим» в пустыне Негев.

Руководство Армии обороны утверждает, что «Неватим» получила незначительный ущерб, но попадание по этой цели все равно можно назвать успехом Ирана, считает военный обозреватель Алексей Суконкин. По его словам, по ряду признаков можно предположить, что на аэродроме хранятся ядерные боеприпасы еврейского государства.

«Это сигнал от Тегерана: пока мы били здесь, рядом, но в следующий раз можем ударить туда, где лежит ядерное оружие. Сейчас говорят, что Израиль готов нанести удар по объектам Ирана, где, предположительно, находится производство их ядерного оружия с разработками в завершающей стадии. Но тогда Иран точно ответит по израильским объектам, и это будет катастрофа», — предположил в беседе с NEWS.ru Суконкин.

Фото: Tomer Neuberg/JINI/Global Look Press

Как ответит Израиль на иранское нападение 14 апреля

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал воскресный удар объявлением войны. «Ночью нас атаковали с четырех направлений на Ближнем Востоке, обстрелы осуществляли марионетки Ирана, нас обстреливали ракетами, баллистическими ракетами, применяли БПЛА и крылатые ракеты», — цитирует его ТАСС. «Это похоже на настоящую войну. Я имею в виду, что это объявление войны», — сказал Герцог. При этом он ушел от вопроса о том, каким будет ответ еврейского государства.

Представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что командование определится с конкретным ответом на атаку 14 апреля в ближайшие дни, сообщил ABC News. В любом случае, по данным CNN, Иерусалим (фактическая столица еврейского государства) пока даже отложил наземную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Издание The Jerusalem Post предположило, что в качестве ответа израильские ВВС нанесут удары по территории Ирана, точнее по системам ПВО, установленным вокруг ядерных объектов Исламской Республики: данные о них тщательно собраны разведывательной службой МОССАД и разведкой ЦАХАЛ.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что страна ударом 14 апреля реализовала право на самооборону и на этом инцидент исчерпан, сообщал CNN. Начальник штаба Вооруженных сил Исламской Республики генерал-майор Мохаммад Бакери предостерег израильтян от дальнейших действий, пообещав, что иначе следующий ответ иранцев «будет намного масштабнее».

На самом деле ни Иран, ни Израиль не хотят большой войны, уверен старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, иранист, профессор Владимир Сажин.

«Влияние внутренней ситуации, как в Израиле, так и в Иране, сильное. Положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сложное. В Иране ситуация, прежде всего экономическая и социальная, тоже непростая. Тегеран просто не в состоянии вести большую войну, исключительно из экономических соображений. Сейчас главное для Ирана — это снятие или хотя бы смягчение санкций, прежде всего американских, потому что они не дают развиваться ни экономике, ни социальной составляющей», — рассказал NEWS.ru ученый.

Иранист предположил, что Вашингтону тоже не нужно обострение на Ближнем Востоке и поэтому он сдерживает Нетаньяху, — в предвыборный год президенту Джо Байдену совершенно не нужна большая война за океаном.

«Думаю, израильтяне очень часто действуют самостоятельно, без подсказки Вашингтона. Но пропагандистско-показательный фейерверк, который в выходные организовал Тегеран, Иерусалим устраивать не будет. Он или не ударит вообще, или ударит серьезно. В израильской прессе многие призывают воспользоваться моментом и решить самый больной вопрос — остановить ядерную программу Ирана. Поэтому израильтяне либо ударят по ядерным объектам Исламской Республики, либо спустят на тормозах напряжение, возникшее в отношениях», — подчеркнул профессор.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Какова позиция администрации США

Американист Дмитрий Дробницкий считает, что администрации Байдена не хотелось бы раскручивать конфликт. В беседе с NEWS.ru он отметил, что в Вашингтоне «жмут на тормоза».

«Если США поддержат идею войны с Ираном, это означает новый масштабный конфликт на Ближнем Востоке, результат которого трудно предсказать. Это вредоносное для Белого дома решение, особенно перед выборами, учитывая, что политическая напряженность внутри самих Штатов достигла большого размаха. А ведь есть еще Украина и неудачная операция «Страж процветания» против хуситов в Красном море», — рассказал эксперт.

Американист допускает, что в потенциальном ответном ударе по «режиму аятолл», как выражаются в США, Пентагон принимать участия не будет. «Звучат стандартные заявления, что Израиль имеет право на самооборону, но пусть делает это на свой страх и риск», — объяснил Дробницкий.

Что думают об атаке 14 апреля в российском парламенте

В российском парламенте звучат полярные мнения о том, как будут развиваться события. Бывший вице-премьер, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Дмитрий Рогозин допустил в интервью NEWS.ru, что проведенной атакой в Тегеране вполне удовлетворены. «Иран имеет полное право выбрать любую форму самозащиты, если она потребуется. Атака на Израиль удовлетворила Иран, он чувствует себя отомщенным», — подчеркнул он.

Рогозин уверен, что в войне не заинтересован никто и поэтому события будут развиваться по инерционному сценарию. «Израиль будет „окончательно решать“ палестинский вопрос. Все будут его осуждать, но никто не пикнет. Иран будет обмениваться с Израилем локальными ударами. Все и всё, как всегда, по крайней мере, сейчас», — прогнозирует сенатор.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что будет делать Москва в случае большой войны

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов считает, что Израиль при поддержке США явно хочет силой решать собственные проблемы. В отличие от них, обычные жители региона и руководители большинства стран хотят, чтобы большой войны на Ближнем Востоке и за его пределами не было, сказал он NEWS.ru.

«В пользу деэскалации говорит поведение Ирана и соседних с Израилем стран. Ответ на обстрел иранской дипмиссии в Сирии был довольно сдержанным — Тегеран явно не хочет давать шанс противникам втянуть себя в вооруженный конфликт. Предельно выдержанную, а то и подчеркнуто нейтральную позицию занимают арабские страны. Они понимают, что большая война, в которую обязательно влезут США и их союзники по НАТО, не отвечает интересам народов Ближнего Востока и стран Глобального юга», — заявил депутат.

Миронов отметил взвешенную позицию российской дипломатии и то, что «мы называем вещи своими именами: будь то теракты исламских радикалов, военные преступления и геноцид Израиля против мирных жителей Газы или ложь и лицемерие Запада».

Лидер ЛДПР, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий посетовал, что обострение ситуации в регионе стало следствием бессилия ООН.

«Совет Безопасности ООН оказался парализован англосаксами и не смог реализовать свой мандат после атаки на иранское консульство в Дамаске. Россия выступает за возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования — насколько это теперь возможно. Важно не допустить эскалации, не дать разрастись пожару в регионе, поскольку это чревато последствиями, выходящими далеко за пределы Ближнего Востока», — сказал NEWS.ru Слуцкий.

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