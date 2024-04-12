Малахов, отказ от политики, романы: как сейчас живет актер Игорь Ботвин

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Игорь Ботвин

Актер Игорь Ботвин прославился благодаря съемкам в лентах «Убойная сила» и «Агентство НЛС». Чем сейчас занимается артист, что известно о его личной жизни?

Чем известен Игорь Ботвин

Ботвин родился 9 декабря 1973 года в деревне Сараево в Вологодской области. Из родного наследного пункта он уехал после призыва в армию, пройдя службу в Москве в войсках специального назначения. Затем переехал в Санкт-Петербург, где окончил государственную академию театрального искусства.

В студенческие годы Ботвин стал играть в театре «На Литейном», а с 2008 года перешел в труппу Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. В кино актер дебютировал в сериале «Улицы разбитых фонарей». Известность к нему пришла после съемок в ленте «Убойная сила», где он сыграл болельщика петербургского «Зенита» по прозвищу Тайсон, возглавляющего группировку футбольных фанатов.

Затем Игорь Ботвин получил роли в фильмах «Агентство НЛС», «Гладиатрикс», «Сонька Золотая Ручка», «Александр. Невская битва», «Нюхач» и других». Всего в его фильмографии около 80 работ.

Что известно о личной жизни Игоря Ботвина

Игорь Ботвин в 50 лет остается холостяком. Нередко у него появлялись чувства к коллегам во время съемок.

«К партнершам по сериалам стараюсь относиться как к коллегам, но получается не всегда. Амалию Мордвинову в „Охоте на Золушку“ я воспринимал только как хорошего человека, с ней было легко не заводить роман. А вот когда играл гладиатора Квентиса в американском фильме „Гладиаторы“, влюбился в американку „Мисс „Плейбой“ — ноябрь». Ее звали Карен МакДуген», — говорил он.

Артист признавался, что за время съемок одного сериала мог встречаться с несколькими девушками.

«В каждом сериале у меня было несколько романов. В „Агентстве НЛС“ множество манекенщиц снималось, с которыми я встречался. Даже потом имена по телефону путал. Помню, одна девица собиралась замуж, а после ночи со мной передумала», — делился актер.

По данным СМИ у артиста был роман с коллегой Марией Капустинской. Вместе они снимались в фильме «Встречное течение». Однако статус отношений артисты никогда не комментировали.

Что говорил Игорь Ботвин про Андрея Малахова

Игорь Ботвин признался, что ему не нравится, что в сфере шоу-бизнеса и культуры многие вопросы упираются в деньги. По словам артиста, телеведущий Андрей Малахов покинул Первый канал из-за несогласия рекламировать спонсорские товары.

«Знаешь почему Андрей Малахов ушел с Первого? Ему Константин Эрнст предложил в программе прорекламировать одну мазь. Малахов отказался. Видимо, понял, что продукт плохой. Так сразу же оказался „предателем“. Эрнст сказал, что надо рекламировать. Надо же своих работников „кормить“», — сказал он «Аргументам недели».

Чем сейчас занимается Игорь Ботвин

Игорь Ботвин продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году он появился на экране в сериале «Русские» о живущих в США под прикрытием русских шпионах.

Артист не ведет социальные сети и не комментирует события в мире, включая спецоперацию. В ранних интервью он признавался, что не следит за политической обстановкой и не ходит на выборы.

«А выборы! Я не хожу ни на какие выборы! Зачем?» — говорил артист.

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