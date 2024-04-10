Певица Азиза рассказала про «развод» с супругом на свое 60-летие Певица Азиза отпраздновала 60-летие и опровергла слухи о разводе с мужем

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Азиза

Певица Азиза на свое 60-летие стала гостем телепередачи «Малахов» на «России-1» и опровергла слухи про развод с итальянским супругом Алессандро Лортэ. Артистка также призналась, что не ушла в монастырь, о чем неоднократно писали СМИ, а просто переехала в район Сергиева Посада.

Мы с Алессандро в хороших отношениях. Он в Италии, там работает, а я здесь, со своим народом, со своим зрителем, со своими родными, — подчеркнула исполнительница.

По словам Азизы, у нее уже как два года готовы документы на оформление семейной визы, но она не спешит регистрировать брак уже за границей. Артистка считает, что ее место в России, а не в Италии.

Сам Лортэ позвонил супруге по видео во время эфира и поздравил с юбилеем. Мужчина даже исполнил для избранницы песню, назвав любимой женой, опровергнув все слухи о разводе.

На новости о своем уходе в монастырь Азиза ответила, что просто переехала в Сергиев Посад. Так певица решила избавиться от суеты мегаполиса.

Очень рада, что переехала в деревню, уехала подальше от суеты, от мегаполиса. Мне было там тесно, душно. Мне нужно общаться с природой, нужны большие пространства, — добавила именинница.

Ранее сообщалось, что американская певица и актриса Ариана Гранде должна выплатить бывшему мужу Далтону Гомесу $1,25 млн при разводе. Супруги расторгли почти трехлетний брак полгода назад, однако решение Высшего суда Лос-Анджелеса вступило в силу только 19 марта.