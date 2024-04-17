Актриса Алена Коломина: где сейчас снимается, почему уехала с Украины в РФ

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Алена Коломина

Актриса Алена Коломина активно снимается в кино и играет в театре. Почему она переехала с Украины в Россию, в каких проектах артистка задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Коломина

Алена Коломина родилась 28 марта 1987 года в Луганске.

В 2009 году окончила Киевский национальный университет искусств. В 2016-м — режиссерско-актерский факультет ГИТИСа.

«Когда я училась на третьем курсе, в России стали выделять квоты на бюджетные места для иностранных студентов. Все желающие украинцы могли поступить на бюджет в лучшие вузы России. А я мечтала жить и учиться в Москве с тех самых пор, как к нам в Молодежный национальный театр приезжали московские режиссеры и ставили спектакли. Еще мы смотрели какие-то старые постановки „Ленкома“, Театра сатиры. Мне Москва казалась каким-то волшебным местом, где много талантливых режиссеров и актеров, где кипит театральная жизнь. Была уверена, что там живут одни звезды. И мне туда надо непременно попасть», — вспоминала она.

В кино Коломина дебютировала в 2009 году в сериале «Глухарь». Также актриса снималась в картинах «Глухарь. Продолжение», «Как я встретил вашу маму», «Практика», «Екатерина. Взлет», «Машкин дом», «Я подарю тебе рассвет», «Такая, как все», «Штамп в паспорте», «Лихач», «За счастьем», «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водах», «Воспитательница», «Любовники», «Заполярный вальс», «Смерш. Продолжение», «Загадка Цезаря», «Весна перемен», «Загадка Пифагора» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 60 работ.

Что известно о личной жизни Коломиной

В 2013 году Алена Коломина вышла замуж за актера Алексея Варущенко. В браке родилось двое детей — сын Петр и дочь Нина, однако спустя время супруги развелись.

«Мы после развода общаемся, дружим. Я очень ценю Алексея, он добрый, хороший человек и любит детей. Мы вчетвером можем куда-то сходить или поехать вместе отдыхать», — комментировала артистка.

После развода Коломина несколько лет встречалась с актером Кириллом Кузнецовым, с которым вместе снималась в картинах «Я подарю тебе рассвет» и «Штамп в паспорте».

Чем сейчас занимается Коломина

Алена Коломина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Телохранительница», «Чудо в большом городе» и «Любовь назло».

«Театр — это в хорошем смысле тренажерный зал для актера. Ты приходишь после театра в кино раскачанный, можешь быстро включиться в роль, все сделать с одного дубля. В кино мы зажаты сроками и выпусками», — говорила артистка.

В 2023 году Коломина снялась в картинах «Качели под куполом», «Гид и большие соблазны», «Счастье не за горами», «Загадка Евклида», «Загадка Римана», «Загадка Ферма» и «Загадка Монти Холла».

В 2024 году вышел сериал «Зло» с ее участием. Также в скором времени можно будет увидеть ленты «Загадка Сангаку», «Немезида», «Старушки в бегах — 3», «Чары любви» и «Загадка Эйлера», в которых сыграла Коломина.

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