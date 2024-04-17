Рассмотрение иска о разводе блогера Лерчек отложили до лета Суд в Москве перенес на июнь рассмотрение иска о разводе блогера Лерчек с мужем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артем и Валерия Чекалины

Рассмотрение иска о разводе блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) с супругом Артемом будет отложено до 11 июня, следует из картотеки мирового судебного участка Москвы номер 246. Сама пара на заседаниях не появляется, а их интересы представляют юристы.

Согласно опубликованной информации, бракоразводный процесс приостановили на два месяца, чтобы дать супругам время для примирения. Судья в указанную дату продолжит рассматривать заявление, уточнив у супругов о принятом ими решении.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что блогер Артем Чекалин предъявил к супруге Валерии иск на 1,2 миллиарда рублей. По словам источника канала, супруги делят имущество, среди которого оказался Bentley Continental GT 2021 года за 30 млн рублей. У пары также есть четыре квартиры в Москве и две в Тольятти.

До этого стало известно, что инициатором развода стала Лерчек, она подала на него в марте этого года. Позже видеоблогер опубликовала в своих соцсетях видео, в котором в слезах рассказала о «выходе из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. Как призналась Валерия, она сделала все возможное, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. По словам Лерчек, с ее стороны скандалов не будет из уважения к партнеру.