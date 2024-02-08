Ректор ГИТИСа: «Спектакль Серебрякова и Раппопорт — патриотическая история»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский успел посмотреть спектакль «Эйнштейн и Маргарита», в котором играют Ксения Раппопорт и Алексей Серебряков. Сейчас постановку отменили в нескольких регионах России после вмешательств местных Министерств культуры. Заславкий поделился с NEWS.ru своим мнением о ситуации.

Спектакль про разведчиков

— Насколько я знаю, во всех случаях спектакли должны были идти на частных площадках. Странно, что, например, Министерство культуры Ярославской области включается в этот вопрос и принимает решение об отмене гастролей. Во-первых, мне кажется, что в такие непростые времена, как нынешние, очень важна идеологическая и разъяснительная работа, потому что чувство самосохранения возбуждает инстинкты, которые могут сильно перегибать в вопросах опасности.

Думаю, что было бы, наоборот, правильнее, познакомившись с этим спектаклем, объяснить взволнованным гражданам, которые его еще не видели и мало что знают о настоящей позиции Ксении Раппопорт и Алексея Серебрякова, что это очень патриотическая история. И в пьесе Александра Гельмана, и в спектакле режиссера Александра Марина.

В нем есть наша патриотка (супруга Коненкова) и Альберт Эйнштейн, который догадывается, чем именно занимается Маргарита в Америке (разведка в пользу СССР). И Маргарита хочет передать Советскому Союзу секрет атомной бомбы, чтобы избежать ядерной катастрофы для нашей планеты. Это не только очень патриотическая история, но и вдохновляющая, умиротворяющая.

Совсем недавно я сам смотрел этот спектакль, могу сказать, что после него хотелось жить дальше. А это очень важно, для этого, на мой взгляд, вообще сегодня в принципе нужен театр.

Важны не слова, а дела

— Во-вторых, Алексей Серебряков, насколько я знаю, чуть ли не с 2015 года поддерживает своими личными деньгами семью в Донбассе. Он никогда этого не афишировал и не кричал о подвигах на каждом перекрестке. Это лишь добавляет мое уважение к нему.

И мне кажется, что сегодня нужно бояться тех людей, которые кричат о своем патриотизме, о том, как много они сделали и делают. А к тем, кто делами, а не словами поддерживает и саму специальную военную операцию, и ее — увы, неминуемых — жертв, наоборот, относиться внимательнее и уважительнее.

Знаю, что у них [Алексея и Ксении] запланировано немало выступлений в ближайшие месяцы на разных площадках в России. Надеюсь, они состоятся, и не только потому, что я сам хотел бы посмотреть спектакль еще раз.

Читайте также:

Пугачева и Киркоров: почему после расставания Филипп ходит не в те двери?

За что Снигирь будут ругать после фильма «Мастер и Маргарита»

Рогов будет лучше Васильева? Что даст новый ведущий «Модному приговору»

Молодой бойфренд, уход из «Модного приговора»: где сейчас Надежда Бабкина