Уход из кино, Болгария, смерть мужа: как сложилась судьба Натальи Вавиловой

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Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Актриса Наталья Вавилова завершила карьеру в 1991 году. В чем причина, как она живет сейчас?

Чем известна Вавилова

Наталья Вавилова родилась 26 января 1959 года в Москве.

Ее семья жила на Ленинском проспекте, недалеко от киностудии «Мосфильм». Когда ей было 14 лет, к ней в магазине рядом с домом подошли люди из этой киностудии и предложили сняться в кино.

Дебютом Вавиловой стала киноповесть 1974 года «Такие высокие горы». В этой картине ее увидел Владимир Меньшов и спустя два года пригласил в свой фильм «Розыгрыш». Эта лента принесла ей популярность.

Окончила ВГИК.

Также артистка снималась в проектах «Москва слезам не верит», «Вторжение», «Шофер на один рейс», «Нас венчали не в церкви», «Мой избранник», «Победа», «Не ходите, девки, замуж», «Поезд вне расписания», «Время сыновей», «Стервятники на дорогах», «Дело Сухово-Кобылина» и других. Всего в ее фильмографии 22 работы.

Что известно о личной жизни Вавиловой

Наталья Вавилова была замужем за режиссером Самвелом Гаспаровым. Они познакомились на премьере фильма «Москва слезам не верит».

«После того как мы с Наташей стали жить вместе, она прошла хорошую практику в Тбилиси — у моей мамы. Наташа понимала, что я, человек, который вырос в Тбилиси, скучаю по кавказской кухне. И теперь все, чего мне не хватает здесь, в России, есть у меня дома. Потому я считаю, что лучший ресторан кавказской кухни в Москве — это мой дом», — говорил режиссер.

Супруг был на 21 год старше Вавиловой. Он скончался в 2020 году.

Детей у пары не было. В 1986 году во время съемок артистка упала с лошади. По слухам, она была беременна. Из-за серьезной травмы позвоночника спасти ребенка не удалось. После этой травмы детей иметь она не смогла.

Сама Вавилова эту информацию не подтверждала.

«До начала фильма Наташа долгое время ходила на тренировки и прекрасно держалась в седле. Съемки проходили в Ярославле. На репетиции работник ипподрома по ошибке вывел другую лошадь, с больной спиной. От боли животное встало на дыбы и скинуло наездницу. Наташа получила травму позвоночника средней тяжести», — вспоминал Гаспаров.

Почему Вавилова перестала сниматься в кино

Наталья Вавилова завершила карьеру в 1991 году.

В 1986-м она упала с лошади на съемках картины «Николай Подвойский». Режиссер Юрий Борецкий, несмотря на обещания дождаться выздоровления Вавиловой, вместо нее взял на главную роль Елену Борзову.

После этого актриса вместе с мужем Самвелом Гаспаровым уехала в путешествие по Европе, чтобы отвлечься.

«Девочка две недели пролежала в больнице. И как повел себя режиссер? Ну, объяснил бы: Наташа, нам нужно снимать, долго ждать не можем, давай придем к какому-то консенсусу. Тем более вина в этом ЧП полностью была на них! Но нет! Пришли к ней в палату: „Наташа, не говори, пожалуйста, как это произошло. Иначе нас всех уволят. А мы тебя будем ждать, сколько нужно: год, два. В этой роли видим только тебя“. Наталья — золотой души человек: „Да не расстраивайтесь! Ну, случилось и случилось…“ А через два дня ей заявили: „Извини, студия план не выполняет, мы взяли другую актрису“. Наталья все поняла», — рассказывал Гаспаров.

Спустя некоторое время артистка появилась в фильме супруга «Стервятники на дорогах», а в 1991 году сыграла в картине «Дело Сухово-Кобылина». Эта работа стала завершающей в ее карьере.

«Ей предлагали роли, очень часто. Но то проституток играть, то в „мыльных сериалах“. Ничего, что бы Наташу заинтересовало. Она ведь серьезная актриса и женщина», — объяснял супруг Вавиловой.

Чем сейчас занимается Вавилова

После ухода из актерской профессии Наталья Вавилова занималась архитектурой и дизайном. Вместе с Самвелом Гаспаровым она переехала в загородный двухэтажный особняк.

«У нас был проект финского дома, но Наташа его перекроила и сделала все по-своему. Отчего, на мой взгляд, дом стал гораздо уютнее и функциональнее. У Наташи утонченный вкус, и в обустройстве я полностью ей доверял. А построив дом, Наташа всерьез занялась садом», — рассказывал режиссер.

В 2018 году стало известно, что супруги продали участок и обосновались в квартире на юго-западе Москвы. Помимо этого, у пары были трехкомнатные апартаменты в Болгарии на берегу моря, куда они ездили отдыхать каждое лето, пишет StarHit.

«Наташа довольна жизнью. Готовит потрясающе. Сейчас они с Самвелом, бывает, болеют. У Сама с руками проблема. Поэтому он собирается на время уехать с Наташей в свой родной Тбилиси. Там намного теплее, да и воздух чище. Несколько недель назад они уже там гостили и уверяют, что стали чувствовать себя гораздо лучше», — говорил муж Надежды Румянцевой Вилли Хштоян.

После смерти супруга, которая случилась в 2020 году, Вавилова плохо себя чувствовала и не отвечала на звонки. Сейчас она ведет непубличный образ жизни и не дает интервью. По данным СМИ, артистка — верующий человек и занимается благотворительностью.

«Наташа сама сейчас плохо себя чувствует. К телефону не подходит. Она просто устала, ведь когда твой муж болеет не один год, это тяжело», — комментировали знакомые Вавиловой.

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