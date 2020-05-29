От коронавируса умер муж актрисы Натальи Вавиловой

https://static.news.ru/photo/0e2dc534-a18d-11ea-b1c6-fa163e074e61_660.jpg Артист Александр Галибин, режиссер Самвел Гаспаров и актриса Татьяна Лебедева (архивное фото). Фото: Самохин/РИА Новости

Супруг актрисы Натальи Вавиловой, 81-летний режиссёр Самвел Гаспаров скончался от коронавируса.

Об этом сообщил редактор Георгий Сааков в соцсетях. По его словам, режиссёр картин «Шестой», «Забудьте слово „смерть“», «Хлеб, золото, наган» и «Без особого риска» скончался в Москве.

Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел, — написал Сааков.

Он также пожелал скорейшего выздоровления самой Наталье Вавиловой. Актриса, наиболее известная по роли в картине «Москва слезам не верит», в данный момент борется с коронавирусом, передаёт Starhit.

Ранее NEWS.ru писал о том, что американский драматург Ларри Крамер скончался в Нью-Йорке в возрасте 84 лет. Причиной смерти сценариста стала пневмония, рассказал его близкий друг Уильям Швальбе.