Актриса Наталья Гудкова: что говорила об СВО, снимается ли сейчас

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Наталья Гудкова

Актриса Наталья Гудкова обрела популярность благодаря роли Виктории Колобковой в сериале «Солдаты». Чем сейчас занимается артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Наталья Гудкова

Актриса родилась 23 октября 1977 года в городе Горький, окончила Московскую международную киношколу и школу-студию МХАТ. В студенческие годы она дебютировала на сцене в дипломных спектаклях «Зойкина квартира» и «Звезды на весеннем небе», а в 2007 году получила роль в антрепризной постановке «Он, она и Дженни».

Дебют Натальи Гудковой в кино состоялся в 2003 году в детективной драме «Кавалеры морской звезды». Затем она снялась в сериале «Адвокат». Известность актриса обрела после съемок в шестом сезоне ленты «Солдаты», где сыграла роль супруги Романа Мадянова Виктории Колобковой.

Позднее Гудкова появилась в картинах «Атлантида», «Акушерка», «СашаТаня», «Рыжик» и других. Всего в ее фильмографии около 60 работ.

Что известно о личной жизни Натальи Гудковой

В 2000 году Наталья Гудкова вышла замуж за однокурсника Дениса Манохина. В браке родился сын Николай, однако супруги в скором времени развелись. По словам актрисы, решение о расставании она приняла из-за финансовых трудностей.

«Когда мужчина не зарабатывает денег, он теряет уважение женщины… Я не была мудрой. Уважение я потеряла, наверное. И не была готова к семейной жизни. Нужно было отвечать за себя, за ребенка. Я не была готова к такой ответственности. Требовать надо в первую очередь с себя, а не только с мужчины. Нужно не пилить, не выедать мозг, а дельное говорить и дуть ему в крылья», — рассказала она в программе «Судьба человека».

В 2010 году Гудкова родила второго сына Владимира. По словам артистки, она забеременела от женатого мужчины, который не стал уходить из семьи ради нее и наследника.

«Я потом просила прощения у жены, потому что не совсем осознавала, куда я лезу. Мне обрисовали другую картинку, нежели она была на самом деле. Теперь понимаю, что это была ошибка. Я с себя вины не снимаю, все бывает», — призналась она.

Что известно о проблемах со здоровьем у Гудковой

В 2005 году из-за перегрузок на съемках у Натальи Гудковой обострились проблемы с позвоночником. Медики диагностировали у звезды межпозвоночную грыжу, актрисе сделали операцию. По словам артистки, в тот период она погрузилась в веру и соборовалась.

«Полгода до операции я буквально жила на обезболивающих, которые позволяли стоять на ногах всего несколько минут. В тот момент я поняла, что по большому счету в этой жизни я нужна только родным. Самое тяжелое было осознать, что никто не звонит и не интересуется моей судьбой. Звонки были только по работе, постоянно приглашали на съемки, но я не могла даже приехать на пробы. Я постоянно молилась, и эта вера в Бога помогла мне встать на ноги. Меня навещал тогда только мой духовник отец Дмитрий», — сообщила она aif.ru.

Чем сейчас занимается Наталья Гудкова

Наталья Гудкова в 46 лет продолжает сниматься в российском кино. В 2023 году артистка появилась на экране в лентах «Акушерка. Побочный эффект» и «Невидимая нить».

После начала спецоперации артистка заявила, что она вне политики, однако, чтобы не было недопонимания, опубликовала в социальных сетях флаг России и уточнила, что остается в Москве.

«Чтобы не было никаких сомнений: не понимаю, как может быть по-другому, я в России, я в Москве», — написала она.

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