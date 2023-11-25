В фильме «Москва слезам не верит» нашли киноляп с трансформирующимся пледом

Фото: А.Кученков/РИА Новости

Кадр из художественного фильма режиссера Владимира Меньшова «Москва слезам не верит»

Зрители обнаружили киноляп в фильме «Москва слезам не верит». Речь идет о пледе, который в действительности является настенным ковром. Впервые он появляется в сцене, когда Катерина находится у Гоши дома. Как раз за ее спиной можно заметить этот многофункциональный ковер.

Несколькими кадрами позднее он превращается в покрывало. Гоша накрывает им Катерину на природе.

Мелодрама «Москва слезам не верит» вышла на экраны в 1980 году. Режиссерское кресло занял Владимир Меньшов. Кинокартина получила огромное количество наград, в том числе «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сюжет фильма повествует о трех подругах, которые пошли по трем разным дорогам. Главную героиню Катерину сыграла супруга Меньшова Вера Алентова.

Зрители замечали неточности в советской кинокартине и раньше. Так, например, еще один киноляп связан с обувью Катерины. Она меняет цвет в зависимости от сцены. Другую ошибку можно заметить, когда Катерина встречается в центре Москвы со своим возлюбленным Володей, которого сыграл Олег Табаков. Герой женат, у него есть на руке обручальное кольцо. Когда Володя читает газету в ожидании Катерины, украшение находится на среднем пальце.